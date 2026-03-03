알파고 대국 10년 만…이세돌, AI와 다시 붙는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 9일 같은 장소서 대국

인공지능(AI) 바둑 프로그램 '알파고'와 겨뤘던 이세돌 9단이 10년 만에 다시 AI와 대국을 벌인다.

스타트업 인핸스는 오는 9일 인간의 의도와 데이터 관계를 이해하는 온톨로지를 바탕으로 에이전틱 AI 상용화를 알리는 글로벌 캠페인을 연다고 3일 밝혔다.

이세돌 9단은 10년 전 알파고를 상대했던 포시즌스 호텔 아라홀에서 인핸스 AI 에이전트와 대화하며 '미래의 바둑'을 구상한다. 이어 바둑 모델을 실시간으로 재구성해 대국을 진행한다.

이승현 인핸스 대표는 "10년 전 인류에 놀라움을 안긴 장소에서 AI가 창조성을 극대화하는 파트너로 진화했음을 증명하게 돼 뜻깊다"고 말했다.

이세돌 9단은 2016년 구글 딥마인드의 바둑 프로그램 알파고와 다섯 차례 맞붙었다. 1승 4패를 기록하며 알파고에 승리한 유일한 인간으로 이름을 남겼다.





한편 이번 행사에는 앤트로픽, 엔비디아, 마이크로소프트 등이 공식 스폰서로 참여한다.





