본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"미국보다 충격 크다" 韓 채권시장에 이란 악재

조슬기나기자

입력2026.03.04 07:42

수정2026.03.04 08:01

시계아이콘02분 07초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

美 이란 공격에 유가 급등
물가 자극 우려에 국고채 금리↑
전쟁 장기화 여부에 주목
WGBI 유입은 수급상 호재

'비둘기(통화완화 선호)' 색채가 확연했던 2월 한국은행 금융통화위원회를 계기로 한숨 돌리는가 했던 국내 채권시장이 재차 불확실성에 휩싸였다. 미국의 이란 공격으로 국제유가가 들썩이며 물가 상승 우려가 부각된 탓이다. 다만 빠르면 이달 말부터 유입될 세계국채지수(WGBI) 관련 자금은 수급 측면에서 완충 역할을 할 것이란 기대도 나온다.


중동발 악재에 채권시장 '출렁'

4일 금융투자협회에 따르면 미국과 이란의 무력 충돌 이후 첫 거래일인 3일 서울 채권시장에서 국고채 3년물 금리는 3.180%를 기록하며 전 거래일 대비 13bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다. 국고채 10년물 금리 역시 3.594%까지 오르며 지난주 금통위 직후 3.4%대로 내려섰던 흐름을 되돌렸다. 채권 금리 상승은 채권 가격 하락을 의미한다.


이는 주말 사이 미국과 이란 간 군사 충돌이 격화하면서 글로벌 금융시장이 출렁인 영향으로 풀이된다. 안재균 한국투자증권 연구원은 "다소 훈풍이 불던 채권시장에 이란 사태라는 돌발 악재가 출현했다"며 "지금은 상방 리스크가 좀 더 높다"고 진단했다.


"미국보다 충격 크다" 韓 채권시장에 이란 악재
AD

사상 최고치를 경신해온 증시와 달리 채권시장은 지난해 말부터 성장률 상향 기대와 정책 경로 불확실성 속에서 약세 압력을 받아왔다. 작년 말 2.9%대였던 국고채 3년물 금리는 지난달 9일 연중 최고점인 3.26%대까지 치솟았고, 기준금리 대비 스프레드도 60~70bp까지 확대됐다. 이는 팬데믹 이후 평균(35bp)의 두 배에 가까운 수준이다. 그러나 지난주 금통위에서 동결 우위의 점도표가 제시되고, 이창용 한은 총재가 "스프레드가 과도하다"며 국고채 단순매입 가능성까지 시사하자 채권시장은 즉각 안도했다. 장중 3년물 금리는 3.03%까지 하락했고, 증권가에서는 "약세 일변도였던 채권시장이 터닝포인트에 진입했다" "사실상 금리 고점이 확인됐다"는 평가도 쏟아졌다.


하지만 하반기 물가 'V자 반등'을 둘러싼 경계감이 완전히 가시지 않은 상태에서 발발한 미국·이란 사태가 추가 변수로 부상하며 채권시장에 직격탄이 된 것이다. 김성수 한화투자증권 연구원은 "국내 석유 수입량의 약 72%, 천연가스 수입량의 35%가 중동산인 만큼, 국고채 시장의 충격은 미국보다 클 가능성이 있다"며 국고채 10년물 금리 상단을 3.65%까지 제시했다. 임재균 KB증권 연구원은 "중동 지역의 갈등으로 국제유가는 상승 압력을 받을 것"이라며 "2월 금통위 이후 금리 인상에 대한 우려가 다소 완화되고 있지만, 우려 완화 속도가 더디고 폭이 더 낮아질 것"이라고 평가했다.


관건은 장기화 여부…"수급 호재 대기 중"

전문가들은 이번 사태가 얼마나 장기화하느냐를 최대 변수로 꼽고 있다. 윤여삼 메리츠증권 연구원은 "1개월 이상 장기화하며 유가 100달러 초과 시 채권시장에도 긴장감을 높일 재료가 될 것"이라고 경계했다. 안 연구원도 "2개월 이상 장기화 시 주요 채권금리의 연중 고점 재탐색 구간이 우려된다"면서 "한미 모두 장단기 스프레드 확대 압력이 나타날 수 있다"고 지적했다.


반면 임 연구원은 "단기적으로 양측 공격이 거세지며 불확실성을 확대할 것"이라면서도 "미국이 올해 중간선거를 앞두고 있다는 점에서 늦어도 가을 이전에는 사태가 종료될 가능성이 크다"고 내다봤다.


"미국보다 충격 크다" 韓 채권시장에 이란 악재

수급 측면에서는 금리 상단을 제어할 요인도 대기하고 있다. 당장 4월 한국 국채의 WGBI 편입을 앞두고 이달 말부터 관련 글로벌 자금 유입이 시작될 것으로 예상된다. 이 경우 장기물이 상대적으로 수혜를 입을 가능성이 크다. KB증권은 WGBI 내 한국국채 비중이 4월 0.26%에서 오는 7월 1%를 돌파하고 11월에는 2%를 넘어설 것으로 예상했다.


연기금 자금 유입 역시 기대되는 대목이다. 강승원 NH투자증권 연구원은 "2월 기준 국민연금 자산 배분안에서 목표치에 도달하기 위해서는 58조원을 크게 상회하는 규모의 국내 채권 매수가 필요할 것"이라고 추산했다. 구두성 개입에 나선 한은에 이어 정부도 1분기 국채발행을 최소화하는 등 채권시장 안정에 힘을 싣고 있다. 현재 증권가에서는 3월까지 발행 진도율이 정부의 1분기 목표(27~30%) 하단에 근접할 것으로 보고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김 연구원은 "시장 안정에 대한 한국은행 의지가 2월 금통위에서 확인됐고, 미약한 내수 모멘텀은 공급 측면 물가 상승 압력을 일부 상쇄 가능하다"면서 "이란의 호르무즈 해협 봉쇄 능력이 제한적일 것으로 판단하는바, 전쟁 관련 금리 상승은 일시적일 것"이라고 진단했다. 강 연구원은 "연초 국채 시장 약세의 핵심 동인은 최대 두 차례의 금리 인상 공포와 수급 공백이었다"면서 이러한 두 가지 요인이 완화되며 3월 국내 채권시장이 점점 안정화될 것이라고 예상했다. NH투자증권은 3월 한 달간 국고채 3년물, 10년물 금리 밴드로 각각 2.95~3.20%, 3.30~3.60%를 제시했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
미국-이란 전쟁
  • 26.03.0308:26
    트럼프 '지상군 투입' 시사…이란과 전면전 염두에 뒀나(종합)
    트럼프 '지상군 투입' 시사…이란과 전면전 염두에 뒀나(종합)

    도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 이란에 지상군을 투입할 가능성을 배제하지 않는다는 입장을 시사했다. 지상군 투입은 이란과의 전면전에 나서겠다는 것으로 전쟁의 성격과 기간이 기존 목표와 달라질 수 있음을 의미한다. 트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 지상군 파견 가능성에 대해 "다른 대통령들은 '지상군 투입은 없을 것'이라고 말해왔지만, 나는 지상군 파병에 대해 망설이지 않는다"

  • 26.03.0306:43
    미군, 오만만의 이란 함정 11척 격침 발표
    미군, 오만만의 이란 함정 11척 격침 발표

    이란에서 군사작전을 벌이고 있는 미국이 이란 오만만에 있던 함정 11척을 격침했다고 2일(현지시간) 발표했다. 중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이틀 전만 해도 이란 정권은 오만만에 11척의 함정을 보유하고 있었지만, 오늘 그들은 전혀 갖고 있지 않다"고 밝혔다. 오만만은 이란 남부 연안에 위치해 걸프 해역(페르시아만) 입구인 호르무즈 해협과 맞닿은 전략적 해역이다

  • 26.03.0305:24
    푸틴, 걸프 4개국 지도자와 연쇄 통화…"즉각 휴전"
    푸틴, 걸프 4개국 지도자와 연쇄 통화…"즉각 휴전"

    미국·이스라엘과 이란의 무력 충돌이 사흘째 이어지는 2일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 걸프 지역 주요국 지도자들과 잇따라 접촉하며 사태 진화에 나섰다. AFP 통신 등 주요 외신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인과 사우디아라비아 지도자들과 통화했다. 일각에선 4년 전 우크라이나 전쟁 이후 이란 및 걸프 국가들과 밀접한 관계를 유지해온 러시아가 이번 분쟁에서 목소리를 내

  • 26.03.0303:40
    트럼프 "지상군 파병 망설이지 않는다"…이란과 전면전 가나
    트럼프 "지상군 파병 망설이지 않는다"…이란과 전면전 가나

    도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 이란에 지상군을 투입할 가능성을 배제하지 않는다는 입장을 시사했다. 지상군 투입은 이란과의 전면전에 나서겠다는 것을 의미한다. 트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 지상군 파견 가능성에 대해 "다른 대통령들은 '지상군 투입은 없을 것'이라고 말해왔지만, 나는 지상군 파병에 대해 망설이지 않는다"며 "(지상군이) '아마도 필요 없을 것'이거나, 혹은 '필요

  • 26.03.0303:10
    트럼프 "전쟁 4~5주 예상…더 오래 할 능력 있다"
    트럼프 "전쟁 4~5주 예상…더 오래 할 능력 있다"

    도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 함께 이란에 대한 군사작전을 시작한지 이틀 만인 2일(현지시간) 첫 공개 석상에 나타나 "(이란과의 전쟁이) 4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다"고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 백악관에서 열린 명예훈장 수여식에서 제2차 세계대전, 베트남 전쟁, 아프가니스탄 전쟁 유공자 3명에게 훈장을 수여하며 이같이 말했다. 트럼프 대통령이 이란

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기