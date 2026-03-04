[뉴욕증시] "유가에 울다, 트럼프에 그쳤다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 "미 해군이 유조선 호위하겠다"

뉴욕증시 장 막판 낙폭 축소

전 업종 대체로 내림세

지수 하락 방어하던 기술주 하락 마감

안전자산인 금·달러 상승

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국제유가가 급등하면서 물가 상승 압박이 커지자 미국 뉴욕증시의 3대 지수가 3일(현지시간) 일제히 하락 마감했다.

전일 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 폐쇄했다는 소식에 개장 초 3대 지수는 1~2%대 급락세를 보였으나 정오가 지나면서 도널드 트럼프 대통령의 '유조선 호위' 발언에 낙폭을 줄였다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일 대비 403.51포인트(-0.83%) 하락한 4만8501.27에 마감했다. 대형주 중심의 S&P 500지수는 전장 대비 64.99포인트(-0.94%) 밀린 6816.63, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장 대비 232.167포인트(-1.02%) 내린 2만2516.691에 장을 마쳤다.

뉴욕증시는 개장 초 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 장기화할 수 있다는 관측에 급락세를 보였다. 이란 혁명수비대가 공습 이후 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 국제유가 상승세도 지속될 것이라는 전망에 물가 상승 우려가 커진 탓이다.

리퀴드넷의 미국주식 구조 책임자인 제프리 오코너는 CNBC와의 인터뷰에서 "역사적으로 미국 시장은 지정학적 충격을 간과할 수 있었지만, 호르무즈 해협이 폐쇄된 상황은 결코 가볍게 볼 수 없다"고 지적했다.

전 세계 석유 소비량의 약 20%가 호르무즈 해협을 거쳐 공급된다. 해협 봉쇄로 인해 유가 상승이 지속되면 향후 물가 상승과 미국채 수익률에 영향을 미칠 수밖에 없고 금리 인하 경로에도 변화가 생길 수 있다는 점을 지적한 것이다.

이후 트럼프 대통령이 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "필요한 경우 미 해군이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것"이라고 밝히자 시장의 우려가 진정됐다.

파와드 라자크자다 포렉스닷컴(Forex.com) 관계자는 "현재 시장은 헤드라인 하나 하나에 반응하고 있다"며 "이란과의 긴장이 완화될지, 아니면 이것이 글로벌 공급망에 장기적인 차질을 초래하는 시작이 될지에 따라 많은 것이 달라질 것"이라고 평가했다.

이에 정유주와 항공주가 하락했다. 엑슨모빌 -1.61%, 셰브론 -0.37%, 델타 -0.03%, 아메리칸에어라인 -0.64%, 유나이티드에어라인 -0.65% 등이 내림세를 기록했다.

지수 하방을 방어하던 기술주도 물가 상승에 따른 금리 인하 기대감이 옅어지자 일제히 하락했다. 엔비디아 -1.50%, 애플 -0.42%, 아마존 -0.06%, 알파벳A -1.22%, 브로드컴 -1.75%, 테슬라 -2.85% 등이 하락 마감했다.

다만 일각에서는 하락장으로 돌아섰다고 볼 수 없다는 평가도 나온다. 낸시 탱글러 래퍼탱글러 투자회사 관계자는 "상황이 안정되려면 시간이 걸릴 수 있고, 몇 주가 소요될 수 있다"며 이것이 약세장의 시작이라고 생각하지 않는다"고 말했다.

네드데이비스리서치의 에드 클리솔드와 탄 응우옌도 석유공급이 장기간 중단되지 않는 한 이란 전쟁만으로 증시의 순환적 상승장이 끝날 가능성은 작다고 블룸버그에 밝혔다.

한편, 뉴욕상업거래소에서 4월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 3.33달러(4.67%) 상승한 배럴당 74.56달러에 마감했다. 런던 ICE선물거래소에서 5월물 브렌트유는 3.66달러(4.71%) 오른 배럴당 81.40달러로 집계됐다.

안전자산 선호 기조는 이어지며 금과 달러는 강세를 보였다. 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금 선물 가격은 온스당 5089.4달러로 전장 대비 4.2% 하락 거래됐다.





ICE선물거래소의 주요 5개국 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 미 동부시간 오후 4시 30분(한국시간 오전 6시 30분) 기준 전 거래일 대비 0.67% 오른 99.04를 기록하고 있다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

