트럼프 "호르무즈 해협 통과하는 유조선 호송 시작할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유가 급등 우려에 조치



도널드 트럼프 미국 대통령 SNS 계정

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대해 미 해군의 호위를 받을 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "필요한 경우 미 해군은 가능한 빨리 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "미국 국제금융개발공사(DFC)에 걸프 지역을 통과하는 모든 해운, 특히 에너지 운송의 안전을 위해 매우 합리적인 가격으로 정치적 위험 보험과 보증을 제공하도록 지시했다"며 "이는 즉시 발표된다"고 강조했다.

그러면서 "어떤 일이 있더라도 미국은 전 세계로의 에너지의 자유로운 흐름을 보장할 것"이라며 "미국의 경제력과 군사력은 가장 강력하다"고 덧붙였다.

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국제유가가 급등하며 인플레이션 우려가 커지자 이를 진정시키기 위한 것으로 보인다. 이란 공습 이후 이란 혁명수비대가 "호르무즈 해협을 폐쇄했다"며 "통과를 시도하면 그 어떤 선박이라도 혁명수비대와 군이 불태울 것"이라고 밝히면서 유가 상승세가 지속되는 상황이다.





AD

앞서 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 "잠시동안 유가가 조금 높아질 수 있지만, 공습이 끝나면 유가는 내려갈 것이고, 이전보다 더 낮아질 수 있다"고 말하기도 했다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>