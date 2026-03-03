[미국-이란 전쟁]중기부, 中企 피해·애로 대응 TF 회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물류, 자금 등 지원수단 마련

피해·애로 현황에 따라 신속 지원

중소벤처기업부는 중동 현지 정세가 급변함에 따라 중소기업 피해·애로 현황을 점검하고 향후 대응 방안을 논의하기 위해 3일 '중동 상황 관련 중소기업 피해·애로 대응 점검' 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 TF 회의는 중소기업의 수출입 거래 차질, 물류 지연 등 다양한 우려 상황을 고려해 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 중소기업중앙회 등 중소기업 주요 지원기관, 중소기업 협·단체와 합동으로 개최했다. 회의에서는 피해·애로 상황 접수 및 지원 수단 마련, 현지 진출 스타트업 피해·애로 및 영향 점검 등 중소기업의 잠재적 피해 요소를 살펴보고 대응 방안을 논의했다.

AD

아울러 중기부는 TF 회의에 참여한 각 기관에 중소기업 피해 최소화를 위해 긴밀한 정보 공유와 협업 체계를 유지하고, 피해·애로 중소기업 발생 시 신속한 지원이 이뤄질 수 있도록 적극적인 대응을 당부했다.

중기부는 수출지원센터 홈페이지에 '중동 상황 피해·애로 접수' 창구를 설치했으며 수출지원센터, 협단체 등과 비상 연락망 체계를 가동해 신속한 피해 현황 및 애로를 파악하고 범정부 전파사항 등을 안내하고 있다. 피해·애로 중소기업에 대해서는 물류비 상승, 계약 취소, 미수금 발생 등 유형별 지원방안을 마련하고 사태 장기화 시 추가 지원도 시행할 계획이다.

중기부는 앞으로도 중소기업의 유가 급등에 따른 경영 애로, 해상 물류 차질 등 지속적인 피해·애로 현황을 점검하고, 수출 영향의 최소화를 위해 필요한 지원 방안을 검토하기로 했다.





AD

노용석 중기부 제1차관은 "이번 이스라엘과 이란 상황으로 중동 지역의 불확실성이 높아지고 있어 수출 중소기업의 경영악화를 대비한 신속한 피해·애로 현황 파악과 지원 체계 구축이 중요하다"면서 "중소기업 현장에 있는 수출지원센터를 통해 중소기업의 피해·애로를 지속적으로 살펴보고 피해·애로 기업에 지원 수단을 신속히 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>