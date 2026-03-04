[미국-이란 전쟁]마크롱 "지중해에 핵추진 항공모함 배치"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"라팔 전투기 등 중동 배치"

"이란이 주된 책임 져야"

중동 지역에서 분쟁이 확대되는 가운데 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 프랑스가 지중해에 핵추진 항공모함을 배치한다고 밝혔다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령. 연합뉴스

AD

AP통신 등 주요 외신에 따르면 마크롱 대통령은 3일(현지시간) 프랑스 TV에 방영된 사전 녹화 연설에서 "항공모함 샤를 드골호와 호위함들을 발트해에서 지중해로 이동하도록 했다"고 말했다.

마크롱 대통령은 "라팔 전투기, 방공 시스템, 공중 레이더 시스템이 최근 중동에 배치됐다"며 "우리는 필요한 만큼 이 노력을 계속할 것"이라고 했다.

아울러 "이란제 드론이 동지중해 섬나라 키프로스의 영국 공군 기지를 공격한 것과 관련해 키프로스 방공망 지원에 나선다"고 밝혔다. 그는 "추가 방공 자산과 프랑스 호위함 랑드도크호를 파견하기로 결정했으며, 이 함정은 오늘 저녁 키프로스 해안에 도착할 예정"이라고 했다.

마크롱 대통령은 미국과 이스라엘의 이란 공격에 법적 정당성이 없다고 지적했다. 그는 "미국과 이스라엘이 국제법을 벗어나 군사 작전을 수행하기로 결정했는데, 우리는 이를 승인할 수 없다"고 말했다.

그러면서도 그는 "이란 이슬람 공화국이 이 상황에 대한 주된 책임을 져야 한다"며 이란의 핵 프로그램 개발, 역내 대리 세력 지원, 지난 1월 반정부 시위대를 겨냥해 발포 명령을 내린 점 등을 지적했다.





AD

마크롱 대통령은 분쟁 초기 프랑스군이 '자위적 조치'로 드론을 격추했다고 밝혔다. 그는 카타르, 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE)와의 방위 협정을 언급하며 "우리는 즉각 대응해 분쟁 초기 몇 시간 동안 동맹국들의 영공을 방어하는 차원에서 자위적 조치로 드론을 격추했다"고 설명했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>