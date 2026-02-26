정의선, 아산 정주영 25주기 추모 음악회서 "사람 위한 혁신 정신 이어나갈 것"

범현대가 및 정·재계 인사 총출동

4인 피아니스트 연주로 창업회장 추모

정의선 현대차그룹 회장은 고(故) 정주영 현대차그룹 창업회장 서거 25주기 추모 음악회에서 창업회장의 '사람 위한 혁신' 정신을 계승하겠다고 밝혔다.

정의선 현대차그룹 회장이 25일 오후 서울 예술의전당에서 열린 고(故) 정주영 창업회장 추모 음악회에서 추모사를 하고 있다. 현대차

정 회장은 25일 오후 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 추모 음악회 추모사를 통해 "창업회장님의 신념과 모든 도전은 사람에서 시작됐다"며 "사람의 가능성을 믿으셨고, 사람을 위한 혁신을 이뤄냈다. 그 정신을 이어받아 더 나은 미래를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

그러면서 "25년이 지났지만, 안팎으로 많은 어려움과 도전에 직면해 있는 지금 그 울림은 저와 우리 모두에게 더욱 크게 다가오며, 많은 지혜를 배운다"며 "이번 추모 음악회는 할아버님께서 남기신 깊은 '울림'을 기리기 위해 준비했다"고 덧붙였다.

이날 음악회에는 정주영 창업회장의 6남인 정몽준 아산재단 이사장과 정기선 HD현대 회장, 정태영 현대카드 부회장 등 범현대가 사람들이 모였다. 정몽준 이사장은 현장에서 기자들과 만나 "와주셔서 감사하다. 아버지께서도 여러분이 와 주셔서 고맙게 생각하실 것"이라고 했다.

재계에서는 신동빈 롯데그룹 회장, 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이서현 삼성물산 사장 등이 방문했으며 우원식 국회의장과 권영세·나경원 국민의힘 의원 등 정계 인사들도 대거 참석했다. 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사도 공연장을 찾았다.

김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬 등 세계적인 피아니스트들이 이날 연주회의 백미를 장식했다. 슈베르트 등 거장의 명곡을 통해 정주영 창업회장의 사람을 위한 삶과 정신을 추모했다. 공연장에 초청받지 못한 사람들도 공연장 밖에 마련돼있는 TV 앞에 모여 세계적 피아니스트들의 연주를 감상했다.





25일 오후 서울 예술의전당에서 열린 고(故) 정주영 창업회장 추모 음악회에서 신동빈 롯데그룹 회장과 배우 유해진씨가 인사하고 있다. 최영찬 기자





이번 추모 행사는 본연의 취지와 의미를 기리고자 유료 입장권 판매 없이 사전 초청된 인원을 대상으로 운영됐다.





