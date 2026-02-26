양도세 공포에 쌓이는 서울 아파트 매물…비강남권으로 확산

한 달 새 서울 매물 25% 증가…송파구 46.5%

설 이후 다주택자 비강남권 매물 속속 시장에

강남권 고가주택 보유자와 다주택자에 대한 정부의 고강도 압박 수위가 높아지면서 서울 지역 아파트 매물 증가세가 확연하다. 특히 설 연휴를 기점으로 서울 주택 거래시장에서는 비(非)강남권 매물의 비중이 확대되는 모습이다. 다주택자들이 상대적으로 양도소득세 부담이 적은 외곽지역 주택 처분을 본격화한 것이라는 분석이 나온다.

아시아경제가 부동산 빅데이터 플랫폼인 아실의 통계 분석 결과 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 다주택자와 비거주 1주택자에 대한 세금 부담을 늘리겠다는 의지를 잇따라 밝히면서 지난 한 달여 간 서울지역 아파트(오피스텔 포함) 매물은 25.1% 급증했다.

AD

이 대통령이 첫 SNS 메시지를 내기 직전이었던 지난달 22일 5만6216건이었던 매물은 이달 25일 기준 7만333건으로 늘었다. 정부의 고강도 대책과 이 대통령의 SNS를 통한 압박이 시장의 매도 심리 확산에 적지 않은 영향을 미친 것으로 풀이된다.

정부가 부동산 투기의 진원지로 지목한 강남3구 가운데 매물 증가세가 가장 뚜렷한 곳은 송파구다. 이 기간 송파구의 매물은 3526건에서 5167건으로 46.5% 증가했다. 매물이 58.7% 늘어난 성동구에 이어 두 번째로 높은 증가율이다. 인접한 강동구 역시 같은 기간 2555건에서 3649건으로 42.8% 늘면서 증가율 3위에 이름을 올렸다.

서초구는 6267건에서 8033건으로 28.1% 늘었다. 강남구는 2551건에서 3036건으로 19% 늘었지만 서울 평균 증가율에는 못미쳤다.

특히 기간을 최근 열흘간으로 좁히면 매물 흐름에 변화가 감지된다. 지난달 22일부터 이달 15일까지 강남·서초·송파 등 강남3구의 매물 증가율은 24.3%로 나머지 22개 구의 13.3%보다 11.0%포인트 높았다.

반면 이달 15일 이후 열흘간 매물 증가 흐름은 비강남권이 가파르다. 강남 3구의 증가율은 5.2%로 다소 둔화했지만, 비강남권은 8.6%의 증가율을 이어갔다. 특히 강남구의 경우 이 기간 매물 증가율은 3.0%로 25개 자치구 가운데 가장 낮았다.

설 연휴 이전까지는 강남권의 매물 적체가 두드러졌다면, 이후로는 비강남권에서 더 활발한 매도 움직임이 나타나고 있는 셈이다.

이런 흐름에 대해 전문가들은 다주택자의 비강남권 잉여 주택 처분이 본격화한 것이라는 해석을 내놓고 있다.

박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "강남권에 여러 채의 고가주택을 보유한 다주택자는 그리 많지 않다"면서 "오히려 강남권 급매물 상당수는 장기보유특별공제 혜택 축소와 보유세 인상 가능성에 부담을 느낀 고령자 보유 주택"이라고 했다. 박 위원은 "최근 비강남권 매물이 늘고 있는 것은 다주택자의 잉여 주택 처분이 본격화한 것"이라고 덧붙였다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장 역시 "다주택자 입장에서는 상대적으로 차익이 적은 비강남권 주택을 우선 처분할 수밖에 없는 구조"라고 말했다. 이 때문에 당분간 거래 역시 상대적으로 대출 장벽이 낮은 중저가 주택 중심으로 재편될 가능성이 높다고 그는 내다봤다.





AD

정부의 규제가 강남권 집값 하락은 물론 비강남권 시장의 동반 약세로 이어질 가능성이 높다는 관측도 나온다. 이 경우 집값 상승세에 대한 기대감이 꺾이면서 주택 거래에서 '팔자>사자' 구도가 확연해질 것이라는 전망이 제기된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>