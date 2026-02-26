'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파

이재용 회장 38.7조 기록, 삼성전자 단일 종목 20조
삼성가 4인 합산 86조원 상회
정몽구 명예회장 ‘10조 클럽’ 첫 진입
이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 40조원 돌파를 앞두고 있는 것으로 조사됐다. 현대차그룹 정몽구·정의선 부자의 합산 주식 재산도 20조원을 넘어서는 등 코스피 6000 시대를 맞아 국내 주요 그룹 총수들의 주식 평가액이 역대 최고 수준을 경신하고 있다.
26일 한국CXO연구소에 따르면, 전날 기준 이 회장의 주식 평가액은 38조 7738억 원으로 집계됐다. 이는 지난달 21일 30조원대에 진입한 지 약 한 달 만에 8조원 이상 증가한 수치로, 40조원 선까지 3.1%의 격차만을 남겨두고 있다.
이 회장의 재산 증가는 삼성전자 주가 상승이 주도했다. 이 회장이 보유한 삼성전자 지분은 9741만 4196주로, 이날 보통주 1주당 주가(종가)를 20만 3500원으로 계산했을 때 주식 가치가 19조 8237억원으로 평가됐다. 주가가 20만 5400원을 넘어설 경우 삼성전자 단일 종목으로만 20조원대 기록을 세우게 된다. 이외에도 삼성물산(12조 3840억원), 삼성생명(5조 1363억원), 삼성SDS(1조 2721억원) 등 주요 계열사에서 1조 원 넘는 주식가치를 기록한 것으로 파악됐다.
이 회장은 ▲삼성전자▲삼성물산▲삼성생명▲삼성에스디에스(삼성SDS) ▲삼성E&A▲삼성화재▲삼성전자 우선주 등 총 7개의 주식 종목을 보유하고 있다.
이 회장의 전체 주식 가치는 국내 상장사 시가총액과 비교해도 국내 23위 수준으로, 하나금융지주(35조 690억원)나 POSCO홀딩스(32조 8992억원) 등 주요 대기업의 시총을 상회하는 규모다.
홍라희 삼성미술관 리움 명예관장(17.9조원), 이부진 호텔신라 사장(16.1조원), 이서현 삼성물산 사장(13.9조원) 등 삼성가 세 모녀의 주식 재산도 모두 10조원대를 기록 중이다. 이 회장을 포함한 삼성가 4인의 합산 주식 재산은 86조 8146억원에 달하며, 이는 전 세계 주식 부자 상위 30위권에 해당하는 수준이다.
정몽구 현대차 명예회장의 주식 재산도 최근 현대차 주가 급등에 힘입어 10조 3024억원을 기록하며 처음으로 '10조 클럽'에 이름을 올렸다. 정의선 회장의 주식 가치 역시 9조 9973억원으로 10조원에 근접했다. 두 부자의 합산 주식 평가액은 20조 2998억원으로, 연초 대비 60% 이상 급증했다.
현재 주식 재산 10조원을 넘긴 개인 주주는 이재용 회장과 삼성가 3인, 서정진 셀트리온 회장(16.7조원), 조정호 메리츠금융지주 회장(13.0조원), 정몽구 명예회장 등 총 7명이다. 정의선 회장이 추가 입성할 경우 총 8명으로 늘어나게 된다.
지금 뜨는 뉴스
오일선 한국CXO연구소 소장은 "이재용 회장은 조만간 단일 종목 평가액 20조 원 돌파와 합산 40조 원 경신이라는 새로운 기록을 경신하게 될 것"이라며 "삼성가 4명의 합산 주식 평가액이 100조 원을 돌파할 시점도 주요 관심사"라고 분석했다.
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>