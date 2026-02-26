신영證, 창립 70주년 기념식 개최 및 정기 인사 단행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창립 70주년슬로건 '종심(從心)' 발표… "70년 원칙과 신뢰 지켜나갈 것"

김대일 사장, 배준성·천신영·위성승 부사장 승진 인사 발표

신영증권은 25일 여의도 본사에서 창립 70주년 기념식을 개최하고 정기 인사를 단행했다. 신영증권 제공

신영증권은 25일 여의도 본사에서 창립 70주년 기념식을 개최하고 정기 인사를 단행했다고 밝혔다. 이번 인사에서는 김대일 사장을 비롯해 배준성, 천신영, 위성승 부사장이 각각 승진하며 경영진 진용을 새롭게 갖췄다.

1956년 설립된 신영증권은 '신즉근영(信則根榮)'의 경영이념 아래, 1971년 현 경영진 인수 이후 55년 연속 흑자와 배당을 기록하며 독보적인 재무 건전성과 안정성을 증명해왔다.

신영증권은 올해 슬로건으로 '종심(從心)'을 선정했다. 이는 '70세에 이르면 마음 가는 대로 행동해도 법도에 어긋나지 않는다'는 뜻으로, 지난 70년간 쌓아온 원칙과 신뢰를 바탕으로 급변하는 시장 환경에서도 흔들림 없이 정도(正道)를 걷겠다는 의지를 담았다.

이날 기념식은 별도 대외 행사 없이 임직원이 참여한 가운데 내실 있게 진행됐다. 회사의 역사와 향후 100년을 이어갈 가치를 공유했으며, 한 해 동안 각 분야에서 탁월한 성과를 거둔 부서와 직원에 대한 시상도 이뤄졌다. 수익 부문에서 파생전략운용부, WM사업본부 등 4개 부서가 수상했으며, 기업이미지 부문의 산업분석팀 서정연 부장을 포함해 총 22개 부서 및 직원이 수상의 영예를 안았다.





신영증권 관계자는 "70년 성장은 고객 신뢰를 최우선으로 여겨온 결과"라며, "새로운 경영진과 함께 축적된 전문성을 바탕으로 원칙을 지키는 금융 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.





