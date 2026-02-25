CCTV 없는 곳 귀신같이 알고 마약 운반한 '드라퍼'의 정체

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도로 청소차 관리 7급 공무원 CCTV 위치 파악

필로폰 은닉·수거 대가로 1200만원 수수

수도권의 한 시청 공무원이 마약을 운반하는 속칭 '드라퍼'로 활동하다 구속돼 재판에 넘겨졌다. 그는 업무를 통해 알게 된 CCTV 위치 정보 등을 악용해 사각지대에서 범행한 것으로 드러났다.

마약범죄 정부합동수사본부(김봉현 본부장)는 25일 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정), 마약류불법거래방지특례법 위반 등 혐의로 경기 남부 지역 시청 7급 공무원 A(37)씨와 그의 동거녀 B(30)씨 등 2명을 구속기소 했다.

드라퍼 주거지에서 압수한 마약류. 연합뉴스

A씨 등은 지난해 12월 중순부터 약 한 달간 필로폰 6ｇ을 6곳에 은닉하거나 수거하는 등 마약 운반책 역할을 한 혐의를 받는다. 또 필로폰 11ｇ을 소지하고, 직접 마약류를 투약한 혐의도 있다.

마약 드라퍼는 윗선의 지시를 받고 타인에게 전달할 마약류를 특정 장소에 숨긴 뒤, 그 은닉 장소의 사진과 좌표 등을 촬영해 전송하는 마약류 운반책을 일컫는다. A씨는 시청에서 도로 청소차를 관리하는 업무를 하면서 CCTV 위치 정보를 파악해 사각지대를 이용, 마약류를 수거하는 등 치밀하게 범행한 것으로 조사됐다. 이에 대한 대가로 그는 1200만원 상당의 가상자산을 수수한 것으로도 드러났다.

마약합수본은 지난해 12월 초 위장 수사를 통해 조직의 최말단 드라퍼를 먼저 구속한 뒤 수사를 확대했다. 이어 밀수된 마약을 직접 받아 대량으로 은닉하는 이른바 '최상선 드라퍼'를 포함해 같은 조직 소속 드라퍼 6명을 순차적으로 검거해 구속기소 했다.

이 조직은 경기 남부 일대에서 활동해 온 것으로 조사됐다. A씨 역시 해당 조직에서 드라퍼로 활동하다 적발된 것으로 파악됐다. A씨는 수사 과정에서 "생활고 때문에 범행에 가담했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.





마약합수본은 이 사건과 관련한 밀수범도 구속해 조사하고 있다. 조만간 재판에 넘길 방침이다. 아울러 마약 판매상 등 추가 연루자에 대한 수사도 계속하기로 했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

