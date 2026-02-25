김천시, 김천1일반산업단지(4단계) 조성사업 기공식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

37만평 규모 4단계 본격 착공

미래 100년 대비 핵심 성장 기반 마련

경북 김천시는 25일 주요 기관, 단체, 지역 주민 등 600여 명이 참석한 가운데 「김천1일반산업단지(4단계) 조성사업」의 기공식을 개최하고 본격적인 사업 추진에 들어갔다고 밝혔다.

「김천1일반산업단지(4단계) 조성사업」의 컷팅식/김이환 기자

김천1일반산업단지(4단계) 조성사업은 어모면 다남리, 개령면 신룡리, 대광동 일원 124만㎡(37만 평) 부지에 3189억 원을 투입하는 대규모 사업으로, 김천시가 직접 시행하는 직영개발 방식으로 추진되며 이를 통해 분양가 경쟁력을 확보하고 기업 유치에 더욱 박차를 가할 계획이다.

앞서 조성된 1~3단계 산업단지는 총 101만 평 규모로, 준공 전 100% 분양을 달성하며 김천시의 높은 투자유치 경쟁력을 입증했다. 이러한 성과를 바탕으로 4단계 조성사업 역시 기업 수요에 부응하는 산업용지를 적기에 공급하는 데 중점을 두고 추진될 예정이다.

시는 4단계 산업단지가 준공되면 신규 기업 유치 확대는 물론, 양질의 일자리 창출, 인구 유입, 지역경제 활성화 등 다양한 파급효과가 나타날 것으로 전망하고 있다. 또한, 체계적인 토지이용계획과 기반시설 확충을 통해 기업하기 좋은 산업환경을 조성해 나갈 방침이다.

이번 4단계 일반산업단지(37만 평) 조성이 완료되면 기존 1단계(24만평), 2단계(42만평), 3단계(35만평) 일반산업단지와 1·2차 산업단지(62만평), 감문·대광·지례·아포 농공단지(27만평)를 포함해 총 227만 평 규모의 대규모 산업벨트를 구축하게 된다.





시 관계자는 "김천1일반산업단지 4단계 조성사업은 김천 미래 100년을 준비하는 핵심 성장 기반사업"이라며, "우수기업 유치와 지속 가능한 산업 생태계 구축을 통해 지역경제 도약의 전환점을 마련하겠다."고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

