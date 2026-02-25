정부, 대미투자 기업들 '美입국·체류 애로 점검 간담회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외교부·산업통상부·중소벤처기업부 공동주재

지난해 9월 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자들이 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하는 모습. 연합뉴스

정부가 외교부 등 관계부처 공동으로 대(對)미투자 기업들의 미국 입국·체류 동향을 살피고 어려움 등을 청취하기 위한 간담회를 열었다.

외교부는 25일 산업통상부·중소벤처기업부와 공동으로 대미 투자 주요 기업 8개사와 관련 협회와 함께 서울 상공회의소에서 '대미 진출기업 미 입국·체류 애로 점검 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

간담회에서는 우리 기업의 배터리·반도체 분야 대미 투자 확대에 따른 인력 파견 수요의 증가에 대응하기 위해 미국 입국·체류 과정에서의 애로사항을 점검하고 업계와의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 정부는 최근 미국 입국·체류 제동의 동향을 공유했다. 참석 기업들은 △비자 발급 △입국 심사 △현지 체류 절차 등에서의 애로사항과 개선 필요 사항을 정부에 건의했다.

아울러 이번에 청취한 기업의 건의 사항을 바탕으로 미국 측과 협의를 이어갈 방침이다

정부는 업종별 세분화를 통해 현장 의견을 폭넓게 청취할 필요가 있다는 건의를 반영해 대규모 투자 기업뿐 아니라 동반 진출 협력사까지 간담회 대상에 포함할 예정이다.





외교부 관계자는 "이번 배터리·반도체 분야를 시작으로 금년 상반기 중 자동차, 조선 등 업종별 릴레이 간담회를 개최해 투자 생태계 전반의 애로를 점검하고 안정적인 대미투자 환경 조성에 지속 노력해 나갈 계획"이라고 설명했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr

