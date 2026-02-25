코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86

장중에는 6100도 돌파…코스닥도 상승 마감
코스피가 지수가 6000대 마감이라는 역사를 썼다. 장중에는 6100까지 돌파하며 견고한 성장세를 보였다.
25일 코스피는 전일 대비 114.22포인트(1.91%) 오른 6083.86에 거래를 마쳤다. 6000대를 넘는 종가는 사상 처음이다. 이날 코스피는 장중 6144.71을 기록하며 최고점도 찍었다.
투자자별로는 개인과 기관이 각각 6433억8400만원, 6758억8000만원을 구매하면서 상승세를 이끌었다. 반면 외국인은 1조4988억5600만원을 순매도했다.
업종별로는 건설(+6.78%), 금속(+5.24%), 증권(+4.10%), 보험(+3.74%), 운송·창고(+3.30%) 등에서 큰 증가 폭을 보였다. 이외에도 종이·목재(+2.14%), 전기·전자(+1.64%), 기계·장비(+1.18%) 등 대부분의 업종에서 강세였다.
시가총액 상위 종목별로는 삼성전자가 20만3500원(+1.75%), SK하이닉스는 101만8000원(+1.29%)으로 거래를 마쳤다. 삼성전자는 장중 20만6500원, SK하이닉스는 103만8000원까지 치솟았다. 현대차(+9.3%)와 기아(+12.9%)도 크게 올랐다. 고려아연(+12.9%), 삼성생명(+10.0%), 미래에셋증권(+8.9%)도 상승세로 마감했다.
코스닥 지수는 0.25포인트(0.02%) 오른 1165.25에 거래를 마쳤다.
투자자별로는 개인이 4890억9200만원 순매수, 외국인과 기관은 각각 3194억4000만원, 1280억3700만원 순매도했다.
업종별로는 혼조세로 마감했다. 섬유·의류(-2.66%), 의료·정밀기기(-2.17%), 제약(-1.23%), 유통(-1.23%)은 하락했으며, 운송장비·부품(+4.34%), 금융(+1.51%), 종이·목재(+1.11%)는 상승했다.
시가총액 상위 종목별로도 등락이 엇갈렸다. 올릭스(+13.4%), 에스피지(+11.0%), 레인보우로보틱스(+7.8%), 현대무벡스(+6.5%), 에코프로(+3.8%) 등은 상승했지만, 클래시스(-10.9%), 삼천당제약(-4.7%), 이오테크닉스(-3.2%), 알테오젠(-1.5%) 등은 하락 마감했다.
한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 13.1원 내린 1429.4원에 거래를 마쳤다.
황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
