에릭슨, MWC서 네트워크 전략 공개…"AI 시대 핵심 기반"

글로벌 통신장비 기업인 에릭슨이 세계 최대 모바일 전시회인 모바일월드콩그레스(MWC) 2026에서 인공지능(AI) 기반의 차세대 네트워크 기술을 공개한다.

에릭슨은 25일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 기자간담회를 열고 MWC 26 현장에서 선보일 핵심 기술과 전략을 공개했다.

시벨 톰바즈 에릭슨 코리아 최고경영자(CEO)가 25일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 기자간담회에서 발표하고 있다. 에릭슨 코리아 제공

에릭슨은 이날 간담회에서 ▲5G와 차세대 네트워크로 AI를 가속하다: 차세대 네트워크 시대를 위한 에릭슨의 전략 ▲AI 시대에 완벽히 대비한 에릭슨의 차세대 기지국과 5G 어드밴스드 혁신 기술 ▲자율 네트워크를 위한 에릭슨의 AI 기반 rApp 및 솔루션 등에 대해 발표했다.

에릭슨은 AI 시대를 맞아 네트워크의 역할이 애플리케이션과 차세대 디지털 서비스 수요를 뒷받침하는 핵심 기반으로 떠오르고 있다고 강조했다. 그러면서 5G 어드밴스드, AI-RAN, 클라우드 네이티브 아키텍처, 네트워크 API, 자동화 기술이 핵심이 될 것이라고 내다봤다.

네트워크 인프라의 주요 요소 가운데서는 네트워크 성능, 지연 시간, 보안, 신뢰성 확보가 사업자의 경쟁력을 좌우하는 요소로 부상하고 있다고 강조했다.

시벨 톰바즈 에릭슨 코리아 최고경영자(CEO)는 "에릭슨은 세계 최초로 자율 네트워크 레벨 4를 구현한 기술력과 라디오·코어·비즈니스 레이어 전반에 걸친 신뢰성 있는 AI 기반 솔루션을 제공함으로써 새로운 비즈니스 모델 창출과 혁신 가속화를 지원한다"며 "앞으로도 AI와 5G, 6G까지 상호 보완하며 진화할 수 있도록 선도적인 역할을 지속할 것"이라고 말했다.





홍석원 에릭슨 코리아 CSS 총괄 및 최고기술책임자(CTO)는 "자율 네트워크는 갈수록 복잡해지는 통신 네트워크와 차별화된 서비스 적시 출시를 위해 필수적인 요소"라며 "다양한 레이어와 벤더 상황을 고려할 때 규격기반의 인터페이스를 통한 개방성이 핵심"이라고 강조했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

