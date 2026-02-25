울주군, 고용률 60% 달성… 울산 최고 ‘핵심 고용률’ 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년·여성 고용 동반 상승… 산업구조 고도화·상용직 비중 79% 안정세

울주군이 지난해 고용시장에서 양적 성장과 질적 개선을 동시에 달성하며 뚜렷한 성과를 거둔 것으로 나타났다.

최근 통계청이 발표한 '2025년 지역별 고용조사'에 따르면, 울주군의 전체 고용률은 60.0%로 전년(59.6%) 대비 0.4%포인트 상승했다. 특히 생산가능인구(15∼64세) 고용률은 66.9%로 전년(65.7%)보다 1.2%포인트 오르며 울산시 5개 구·군 가운데 가장 높은 수치를 기록했다.

고용 안정성 지표도 개선됐다. 실업률은 2.8%로 전년(2.9%)보다 0.1%포인트 하락해 울산 내 기초자치단체 중 최저 수준을 보였다. 실업자 수는 2024년 4000명에서 지난해 3000명으로 25% 감소했다.

취업자 수는 12만명으로 2024년(11만8000명) 대비 2000명(1.7%) 증가했다. 군 전체 인구 증가율(+0.14%)을 크게 웃도는 수치다.

세대·성별 지표도 호조를 보였다. 청년층(15~29세) 고용률은 34.8%로 전년 대비 2.6%포인트 상승했다. 30∼49세 핵심 고용층은 고용률 80%를 돌파했다. 여성 고용률은 54.7%로 전년(51.0%)보다 3.7%포인트 상승했으며, 경제활동참가율(61.7%) 역시 울산 내 최상위권을 유지했다.

산업구조 변화도 뚜렷했다. 농·림·어업과 건설업 취업자는 각각 2000명씩 감소한 반면, 광·제조업과 공공서비스·기타 분야는 각각 2000명 증가했다. 전기·운수·통신·금융 분야는 1만 8000명 늘며 고부가가치 서비스업과 첨단 제조 중심으로의 전환 흐름을 보였다.

고용의 질도 개선됐다. 울주군 임금근로자 9만 6000명 중 상용근로자는 7만 6000명으로 79.2%를 차지했다. 임시·일용직 비중이 줄고 상용직 중심의 안정적 고용 구조로 재편되고 있다는 분석이다.

군은 '2025년 지역 일자리 1만3000개 창출'을 목표로 창업·일자리종합안내센터와 여성새로일하기센터를 통해 취약계층 고용 확대에 나섰다. 중소기업경영지원센터를 통한 경영안정자금 지원, 에너지 전환 상생협력 지원사업 등도 병행했다.

기업 투자유치보조금 지원사업을 통해 ㈜엘에스파워솔루션 등 9개 기업을 신규 유치, 217개의 일자리를 창출했다. '행복 울주 좋은 일자리 창출사업'을 통해 지난해 말 기준 신규 일자리 154명을 포함한 252명의 정규직 취업에 대해 104개 사에 지원금을 지급했다.





이순걸 군수는 "핵심 고용률이 울산 최고 수준을 기록한 것은 지역 경제의 지속가능성과 인구 유출 방지 측면에서 중요한 이정표"라며 "군민을 위한 양질의 일자리 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.

울주군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

