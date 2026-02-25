인태연 이사장, 현장 소통 나서…'도시형소공인' 지원 방안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도시형소공인 선포식 기념 간담회

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 25일 서울 중구 구민회관에서 '도시형소공인의 날' 선포식을 기념해 간담회를 개최하고 현장 소통에 나섰다.

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 25일 서울 중구 구민회관에서 '도시형소공인의 날' 선포식을 기념해 간담회를 개최하고 있다. 소진공

이날 간담회는 서울시 도시형소공인 활성화를 위해 서울 도시형소공인의 날 지정 추진을 논의하고 기념하고자 마련됐다. 인 이사장을 비롯해 전국 도시형소공인연합회 회장, 지부 대표 등 20여명이 참석했다.

인 이사장은 간담회에서 도시형소공인을 대상으로 공단의 주요 지원사업을 안내하고 현장에서 체감하는 애로사항과 정책 개선 의견을 청취했다.

참석자들은 원자재 가격 상승, 판로 확대, 직업환경 개선 등과 관련한 다양한 의견을 제시하고 도시형소공인 경쟁력 강화를 위한 제도적·현장적 지원 방안에 대한 의견을 나눴다.





인 이사장은 "소공인은 숙련된 기술력과 장인 정신을 바탕으로 지역 산업 생태계를 지탱하는 중요한 주체"라며 "공단은 현장의 목소리를 정책에 반영해 실질적으로 도움이 되는 지원을 이어가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

