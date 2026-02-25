김경수 위원장 만난 중소기업계 "지방 中企 육성 힘써달라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김경수 지방시대위원장과 중소기업인 소통회의

리쇼어링 기업 인정 범위 확대 등 건의

중소기업계가 김경수 지방시대위원장을 만나 지방 중소기업들의 육성을 위해 힘써줄 것을 당부했다.

김기문 중소기업중앙회장(왼쪽)과 김경수 지방시대위원장이 서울 영등포구 중기중앙회에서 만나 기념사진을 촬영하고 있다. 중기중앙회

AD

25일 중소기업중앙회는 서울 영등포구 중기중앙회에서 '김경수 지방시대위원장과 중소기업인 소통 회의'를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 최근 정부가 지방 주도 성장을 추진 중인 가운데 지방 중소기업 성장과 관련 현안을 논의하기 위해 마련됐다. 지방시대위원회에서는 김경수 위원장을 비롯해 조웅환 5극3특정책국장 등이 참석했고, 중소기업계는 김기문 회장을 비롯해 이한욱 한국신기술 사업협동조합 이사장(경남), 임경준 광주전남 아스콘공업협동조합 이사장(전남), 황현배 인천산업 유통사업협동조합 이사장(인천) 등 지방과 수도권 중소기업 대표들이 참석했다.

이날 회의에서 중소기업계는 ▲리쇼어링 기업 인정 범위 확대 ▲지방 전통 제조 중소기업 사업전환 지원 ▲지역 전략산업 맞춤형 이론-실습-현장 인재 양성 등을 건의했다.

김 회장은 "비수도권 소재 중소기업 63.4%가 수도권과의 경영환경 격차를 크게 느끼고 있고, 과도한 수도권 집중은 저출생과 잠재성장률 저하 등 국가경쟁력 약화로 이어지고 있다"며 "우리 경제가 성장세를 이어가려면 수도권·비수도권 간 격차 해소가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

이어 "지방 주도 성장이 성공하려면 지방에 좋은 일자리를 만드는 것이 핵심"이라며 "앵커 기업 유치와 함께 중소기업도 고르게 성장하는 산업생태계를 구축하고, 사업 전환과 AI 전환(AX)을 통한 지방 전통제조업 혁신, 산업단지 업종 규제 네거티브 전환 등의 정책적 지원이 필요하다"고 덧붙였다.





AD

김 위원장은 "5극3특 성장엔진 산업에 중소기업 참여를 확대하고 인재 양성과 재정지원 등 중소기업 맞춤형 지원 정책을 적극적으로 추진하겠다"며 "리쇼어링 범위 확대, 인공지능(AI) 확산 등을 통한 사업전환 지원, 실무형 인재 양성 지원 등 지역 중소기업의 경영환경을 개선하고 성장기반을 마련하겠다"고 답했다. 이어 "지방과 중앙이 균형 있게 성장하는 과정에서 중소기업이 중추적인 역할을 할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>