인천 연수구청장 "LNG 열병합발전소 일방적 추진 반대"

이재호 인천 연수구청장이 최근 논란이 일고 있는 송도국제도시 내 액화천연가스(LNG) 열병합발전소 건립 사업에 대해 주민 수용성이 확보되지 않은 일방적인 사업 추진에 반대한다는 입장을 밝혔다.

이 구청장은 25일 입장문을 통해 "열병합발전소가 바이오 클러스터 확대에 대한 안정적 에너지 공급 정책이라는 점에서 설치 필요성은 공감한다"면서도 "환경과 안전성 우려를 불식시키지 못한 현재의 사업 추진 방식은 결코 동의할 수 없다"며 이같이 말했다.

그는 "산업통상자원부 전기위원회가 상생협의체 구성을 통한 주민 수용성 확보를 조건으로 인허가를 내줬음에도 최근 환경영향평가 절차 과정에서 홍보 부족으로 인한 '졸속 추진' 논란이 불거졌다"며 "행정 절차상 주민들의 의견 제출 기회를 실질적으로 보장하기 위해 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.

구는 지난 11일부터 오는 27일까지 진행될 관련 환경·기후변화영향평가 항목 결정 공고와 관련해서는 법정 의무 기간(14일)보다 긴 17일로 공고 기간을 연장했다. 설 연휴로 인한 주민 의견 수렴 누락을 방지하기 위한 조치다.

이 구청장은 "앞으로 진행될 환경영향평가서 공람과 주민설명회 과정에서도 사업자가 주민 목소리를 실질적으로 반영하는지 감시할 것"이라며 "사업자 측에 아파트 단지별 방문 홍보 등 적극적인 대책을 촉구했다"고 말했다.

송도 열병합발전소 건립은 발전 사업권자인 GS EPS가 송도 LNG 기지 인근에 2029년 12월까지 500㎿급 열병합발전소를 짓는 사업이다.





사업자 측은 앞으로 늘어날 산업용 열에너지 수요를 감당하기 위해 신규 발전소가 필수적이라는 입장이다. 반면 송도 주민들은 유해가스 배출 등 환경 오염 문제를 우려해 열전용보일러(PLB)를 비롯한 대체 시설 설치를 요구하며 반발해왔다.





