이재명 대통령 "민주당이 본연의 역할 매우 잘해…참으로 감사"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 25일 與 상임고문단 오찬

"민주당 집권으로 조기에 가시적 성과"

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령은 25일 "우리 더불어민주당이 본연의 역할을 어려운 환경에서도 매우 잘해 주고 있어서 참으로 감사하게 생각한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 민주당 상임고문단과 오찬 간담회를 갖고 "국정이란 실질적인 변화를 통해 국민들께 체감할 수 있는 더 나은 환경을 만들어드리는 것이 가장 중요하다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "다시 청와대로 오고 나니까 많은 것들이 안정돼 가는 것 같다"며 "우리 민주당이 새롭게 집권해서 가시적인 성과들이 조기에 나는 바람에 우리 국민들께서도 많은 변화를 체감하고 계셔서 매우 다행스럽게 생각한다"고 언급했다. 참석한 상임고문단에도 "많이 애써 주신 덕분이어서 다시 한번 감사의 말씀을 드린다"고 표했다.

이어 이 대통령은 "우리가 선거까지는 한쪽의 편으로 이기기는 했지만 그다음 순간부터는 모두를 통합해서 함께 가는 그런 국정을 해 나가야 된다"며 "그런 면에서 보면 여전히 많은 것들이 부족하기도 하다"고 설명했다. 그러면서 "그래도 끊임없이 노력하고, 우리 국민들께서 지금보다는 더 나은 내일을 향유할 수 있도록 최선을 다하려고 한다"고 강조했다.

또 이 대통령은 민주당 상임고문단이었던 고(故) 이해찬 전 국무총리를 언급하며 "계셨으면 참 좋았을 텐데 참 안타깝다"고 애도했다.





AD

앞서 이 대통령은 이날 오전 사회관계망서비스(SNS)를 통해 여당이 청와대를 제대로 지원하지 못하고 있다는 내용의 기사를 직접 공유한 뒤 "과도한 걱정을 기우라고 한다"고 반박한 바 있다. 그는 "당은 당의 일을, 청은 청의 일을 잘하면 된다"며 "대통령은 뒷전이 된 일이 없고, 그렇게 느낀 적도 없다"고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>