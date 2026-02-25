금감원, '1사1교 금융교육' 시상식…국민·신한은행 등 6개사 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금감원 "학교 교육 지속 확대"

금융감독원은 은행연합회 등 6개 금융협회와 함께 2025년도 '1사 1교 금융교육 우수사례 시상식'을 25일 서울 여의도 본원에서 개최했다고 밝혔다.

서울 영등포구 여의도 금융감독원 본원. 금감원

1사 1교 금융교육은 전국 금융회사 본·지점이 인근 초·중·고교와 자매결연을 하고 학생들에게 체험교육·방문교육·동아리 지원 등 금융교육을 하는 프로그램이다.

시상식엔 이찬진 금감원장 및 각 금융협회장을 비롯한 학교장, 교사, 금융회사 임직원 등 100여명이 참석했다. 우수 금융교육 모범사례를 소개하고 80명의 유공자에 대해 시상했다.

금감원장상은 내유초등학교 등 20개교와 KB국민은행, 신한은행, NH농협은행, DB손해보험, 현대카드, 고려저축은행 등 6개 기관이 수상했다.

2015년 7월 1사 1교 금융교육 출범 이후 전국 8988개교가 금융사 3685개 금융사 본·지점과 결연을 하고 지난 한 해 66만9000명을 교육했다. 결연 학교는 전국 초·중·고교의 75.7%에 달한다.

금감원은 중점 추진 과제 '1사 1교 점프업+플러스 프로그램'을 통해 학교(교사) 홍보·소통을 강화하고 지방 금융교육을 활성화할 계획이다.

올해 중 초등학교 교구재를 개발·지원하고 1분기 중 중학교 자유학기제 금융교육 실시 학교 수를 지난해 250개에서 약 290개로 늘릴 예정이다.

고등학교의 경우 올해부터 선택과목으로 실시되는 '금융과 경제생활' 정착 지원 차원에서 1월과 7월 연 2회 교사 연수 등을 지속 추진할 계획이다.

이찬진 금감원장은 "1사 1교 금융교육은 단순한 금융지식 전달을 넘어 학생들의 올바른 금융 가치관 형성을 돕는 중요한 사회적 기반이 됐다"며 "앞으로도 지속적으로 금융교육 확대를 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.





한편 금감원은 오는 5월 수상 학교·교사·동아리·금융사 교육 사례집을 발간해 학교 등에 배포할 예정이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

