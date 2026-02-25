어묵, 우주로 날다… 삼진어묵, ‘드론쇼 코리아 2026’서 우주식품 콘셉트 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상온 어묵 기술 앞세워 ‘AMOOK to Space’ 제안… 특수환경 식품 확장성 부각

삼진어묵이 '드론쇼 코리아 2026'에서 우주 환경을 겨냥한 식품 콘셉트를 선보였다.

K-어묵 브랜드 삼진어묵(대표 박용준)이 25일부터 27일까지 3일간 벡스코에서 열리는 '드론쇼 코리아 2026(DSK)'에 참가해 상온 어묵 기술을 기반으로 한 '우주식품 콘셉트' 제품을 선보인다.

DSK는 국토교통부, 산업통상자원부, 국방부, 우주항공청, 부산광역시가 주최하는 드론·무인이동체 산업 전문 전시회다.

최근에는 드론을 넘어 미래 모빌리티와 방위·우주 산업으로 전시 영역을 확장하며 산업 융합 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

삼진어묵은 이번 전시에서 '어묵을 우주로(AMOOK to Space)'를 콘셉트로, 레토르트 멸균 공정을 적용해 상온 보관이 가능한 어묵 제품을 소개한다. 해당 제품의 저장성과 위생·안전 관리 기술을 '우주 식품 기준'이라는 상징적 조건에 대입해 설명함으로써, 상온 어묵의 기술적 완성도와 확장 가능성을 제시한다는 구상이다.

삼진어묵의 상온 어묵은 장기 보관이 가능하도록 설계됐으며, 멸균 공정을 통해 미생물 안전성을 확보했다. 수산 단백질 기반 식품으로 단백질 공급원 역할을 수행하면서도 상온 유통이 가능한 구조적 특성을 갖춘 점이 특징이다.

현장에서는 'SPACE AMOOK'이라는 명칭의 우주식품 콘셉트 시제품을 공개하고, 상온 어묵 시식 행사도 진행한다. 전통 식품이 가공·보관 기술과 결합해 변화해 온 과정을 체험형으로 전달한다는 계획이다.

삼진어묵은 상온 어묵이 전투식량이나 재난 대비 비상식량 등 특수 환경에서도 활용 가능한 식품이라는 점을 강조하고, 저장성과 안전성을 기반으로 한 기술 경쟁력을 알릴 방침이다.

박용준 대표는 "우주식품 수준의 저장성과 안전성을 확보했다는 것은 글로벌 시장에서도 통용 가능한 역량을 의미한다"며 "전통 식품인 어묵이 기술과 결합해 새로운 형태의 수산 단백질 식품으로 발전해 가는 과정을 이번 전시에서 선보이겠다"고 말했다.

1953년 부산에서 출발한 삼진어묵은 70년 넘게 축적한 제조 노하우를 바탕으로 제품 현대화를 추진해왔다. 최근에는 'CES 2025'에서 자체 개발한 '블루미트 파우더(동결건조 수리미 파우더)'를 공개하며 수산 단백질 가공 기술을 소개하기도 했다.





삼진어묵은 이번 전시를 계기로 상온 어묵 기술에 대한 이해를 높이고, 글로벌 시장을 겨냥한 브랜딩 활동을 지속 확대해 나갈 계획이다.

DSK 삼진어묵 부스.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

