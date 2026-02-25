가방부터 운동화까지… 개학 전 마지막 주말, 부산 롯데百 ‘신학기 막판 세일’ 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일부터 3월 2일까지 부산지역 롯데百 4개점서 '킨더유니버스 페어' 개최



대학생 새내기 겨냥 센텀시티점 IT 기기 특별 혜택·브랜드별 5%상품권 증정

다가오는 3월 개학을 앞두고, 부산지역 롯데백화점이 신학기 준비를 마무리하려는 '막바지 쇼핑객' 잡기에 나선다.

부산지역 롯데백화점(부산본점·광복점·동래점·센텀시티점)은 2월 26일부터 3월 2일까지 키즈 전문관을 중심으로 대규모 신학기 시즌 오프 행사인 '킨더유니버스 페어'를 개최한다.

롯데백화점 부산본점 휠라키즈에서 모델이 신학기 책가방을 선보이고 있다. 롯데백화점 부산본점 제공

AD

이번 행사는 바쁜 일정으로 미처 신학기 용품을 구매하지 못했거나, 개학 직전 최종 점검에 나선 학부모와 학생들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 이를 위해 롯데백화점앱(APP) '킨더유니버스 클럽' 가입 고객을 대상으로 20·40만원 이상 구매 시 5% 상당의 롯데모바일상품권을 증정해 쇼핑 부담을 낮췄다.

행사 기간 각 점포에서는 '신학기 막바지 필수템' 물량을 집중적으로 풀어낸다. 전 점에 마련된 '신학기 책가방 페스티벌'을 비롯해, 광복점 아쿠아몰 4층에서는 수요가 급증하는 '신학기 실내화 모음전'을 연다. 동래점은 최근 리뉴얼 오픈한 '노스페이스 키즈'를 중심으로 변덕스러운 봄 날씨에 대비해 경량 아우터 등 패션 아이템을 앞세운다.

초등학생뿐만 아니라 대학생 새내기를 위한 혜택도 눈여겨볼 만하다. 센텀시티점 지하 2층에서는 오는 3월28일까지 맥북(MacBook), 아이패드(iPad) 등 대학생들의 필수품인 IT기기를 특별 혜택가에 선보이며 입학 선물 수요를 공략한다.

개학 전 마지막 주말을 맞아 가족 단위 고객을 위한 이색 체험 팝업도 풍성하다. 부산본점 지하 1층 시그니처팝업존에서는 3월 5일까지 '레고 팝업스토어'를, 3월 6일까지는 해리포터 등 인기 판타지 굿즈를 만날 수 있는 '위자드몰 팝업'을 운영해 아이들에게 특별한 추억을 선사한다.





AD

공영균 롯데백화점 부산본점 아동팀장은 "개학을 목전에 둔 시점인 만큼, 고객들이 가장 필요로 하는 필수용품 위주로 즉각적인 혜택을 받을 수 있도록 행사를 구성했다"며 "쇼핑뿐만 아니라 팝업스토어 등 다양한 즐길 거리를 통해 개학 전 가족들과 즐거운 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>