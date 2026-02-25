KB국민카드, 두산베어스 KB카드 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홈경기 티켓, 굿즈·용품 50%

홈구장 식음료 20% 할인

선수 포토카드 3000명 증정

KB국민카드는 두산베어스 구단과 제휴해 '두산베어스 KB카드'를 출시했다고 25일 밝혔다.

두산베어스 KB카드엔 두산베어스 경기 특화 할인, 생활 영역 할인 서비스가 포함됐다.

특화 할인으로 두산베어스 홈경기 티켓과 굿즈·용품 구매 시 50% 할인을 전월 실적에 따라 월 1만원(전월 실적 30만원 이상), 2만원(전월 실적 80만원 이상) 한도로 제공한다.

두산베어스 홈구장 식음료 구매 시 20% 할인을 전월 실적에 따라 월 5000원(전월 실적 30만원 이상), 1만원(전월 실적 80만원 이상) 한도로 제공한다.

생활 영역 할인은 전월 실적 30만원, 80만원에 따라 티빙, 넷플릭스, 유튜브프리미엄, 디즈니플러스 등 온라인동영상서비스(OTT) 30% 할인을 월 5000원, 1만원 한도로 해준다.

또한 편의점(CU, GS25)에서 월 3000원, 5000원 한도 5% 할인, 배달앱(배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠, 마켓컬리) 월 3000원, 5000원 한도 5% 할인을 각각 제공한다.

두산베어스 마스코트, 엠블럼, 헤리티지 카드 디자인 3종으로 출시해 원하는 디자인을 선택하여 발급받을 수 있다.

카드 연회비는 1만5000원이다. 모바일 단독카드로 발급하면 9000원이다.

KB국민카드는 출시를 기념해 한정판 두산베어스 선수 포토카드를 랜덤 증정한다. 해당 포토카드는 일반 판매되지 않는 한정 굿즈로 실물카드 발급 고객 선착순 3000명에게 제공된다.

KB국민카드 관계자는 "앞으로도 고객의 라이프스타일과 취향을 반영한 제휴 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





카드 발급 신청은 KB페이 애플리케이션, KB국민카드 홈페이지, 고객센터에서 하면 된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

