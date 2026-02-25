방세환 공동위원장 "수질 보호·주민 삶의 질 향상, 두 마리 토끼 잡겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특수협 제20차 정책협의회 개최

민·관 협력 '수질 보전·규제 개혁' 추진

7개 시·군 상생 방안 논의

특별대책지역 수질보전정책협의회는 지난 24일 한강유역환경청에서 제20차 정책협의회를 개최했다.

AD

이날 회의에서는 특수협 공동위원장(주민대표) 선출을 비롯해 특수협 보고 안건 2건과 특수협 운영 규정 개정안 등 총 3건의 안건이 의결됐다. 아울러, 시군 및 주민대표단 건의 사항에 대한 논의도 진행됐다.

올해 구성된 특수협 정책협의회 공동위원장은 기후에너지환경부 1차관과 경기도 경제부지사 등 당연직 2인, 7개 시군 시장·군수 대표로 방세환 광주시장, 의회 의장 대표로 박명서 이천시의회 의장, 주민 공동대표로 강천심 광주시 주민대표와 신용백 이천시 주민대표 등 6명으로 구성됐다.

특수협 공동위원장인 방세환 광주시장은 "막중한 책임 의식을 갖고 팔당상수원 수질 보호와 주민의 삶의 질 향상이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 노력을 전개해 왔다"며 "규제 개혁과 맞물려 변화할 수 있는 여건을 만들도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

한편, 특수협은 중앙정부와 지방정부, 주민이 참여하는 국내 최초의 민관 협력 기구로 7개 시군 주민의 삶의 질 향상을 위한 합리적 정책 마련을 목적으로 운영되고 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>