쿠팡, 대만도 고객계정 20만개 정보 유출…보상쿠폰 지급

한국 3300만건 중 대만 회원도 포함

이름·주소·전화번호·일부 주문 목록 등

"결제 데이터 등 민감 정보는 유출 안돼"

접근 정보 중 1개 계정만 저장 확인

4만6000원 상당 쿠폰 발급 예정

쿠팡의 주요 시장인 대만에서도 개인정보 유출 사고가 발생했다.

쿠팡 모회사인 쿠팡Inc는 25일 설명자료를 내고 "개인정보 유출 계정 3300만개 중 약 20만개가 대만 소재 계정으로 확인됐다고 밝혔다. 지난해 11월 중국 국적의 전 쿠팡 직원이 약 3300만건의 한국 쿠팡 회원 정보를 유출한 사실이 알려진 당시 대만 회원들의 정보도 일부 빠져나간 것으로 쿠팡Inc 측은 파악했다.

유출 정보는 이름과 이메일 주소, 전화번호, 배송지 주소, 일부 주문 목록 등으로 금융, 결제 데이터, 로그인 계정 정보, 정부 발급 ID 등의 민감 정보에는 접근하지 않았다고 회사 측은 설명했다.

쿠팡Inc는 "세계적인 사이버 보안 전문 기업 맨디언트의 포렌식 결과 이 같은 사실을 새로 확인했다"면서 "전 직원은 유출한 대만 회원 계정 중 한 개의 계정 데이터만 저장했다"고 덧붙였다. 계정 정보는 이후 삭제됐고, 제3자 이전 등의 증거는 없는 상태다.





쿠팡Inc 대만 법인은 한국과 마찬가지로 정보 유출에 따른 보상으로 피해 회원 1인당 1000대만달러(약 4만6000원)의 쿠폰을 지급할 예정이다.





