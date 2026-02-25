한국주택금융공사, 8억유로 그린 커버드본드 발행 성공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 공공기관 최초 ‘그린 보금자리론’ 기초자산… 5년물 2.696%

한국주택금융공사(사장 김경환)는 환경·사회·투명경영(ESG) 강화와 친환경 주택금융 확대를 위해 8억유로 규모의 그린 커버드본드를 성공적으로 발행했다.

이번 발행은 국내 공공기관 최초로 친환경 주택금융상품인 '그린 보금자리론'을 기초자산으로 삼았다는 점에서 의미가 크다. 그린 보금자리론은 녹색건축 인증 주택 또는 제로에너지건축물 인증을 취득한 주택을 담보로 보금자리론을 이용할 경우 0.1%포인트 우대금리를 적용하는 상품이다.

이번 채권의 만기는 5년이다. 발행금리는 5년 만기 유로 미드스왑금리(2.406%)에 0.29%포인트의 가산금리를 더한 2.696%로 결정됐다. 가산금리는 2022년 3월 발행 이후 최저 수준이라는 설명이다.

투자자 유형별 비중은 자산운용사 37%, 중앙은행과 국제기구 23%, 은행 등 40%로 집계됐다. 공사는 우량한 투자 수요를 바탕으로 안정적인 금리 조건을 확보했다고 설명했다.

공사 관계자는 "이번 발행은 친환경 주거문화 확산과 녹색금융 활성화를 동시에 달성하기 위한 중요한 이정표"라며 "정부의 탄소중립·녹색금융 정책에 적극 동참해 친환경 공공기관으로서 선도적 역할을 이어가겠다"고 말했다.





공사는 2019년 3월부터 모든 커버드본드를 소셜(Social) 본드 등 ESG 채권 형태로 발행하며 지속가능금융을 확대해 오고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

