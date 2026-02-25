GC녹십자 '배리트락스주', 대한민국신약개발상 '대상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기존 백신 대비 안전성 차별화



GC녹십자는 질병관리청과 공동 개발한 탄저백신 '배리트락스주'로 제27회 대한민국신약개발상 대상을 수상한다고 25일 밝혔다.

배리트락스주. GC녹십자

대한민국신약개발상은 한국신약개발연구조합이 주최하고 과학기술정보통신부·보건복지부·산업통상부가 후원하는 상으로 1999년 제정됐다.

배리트락스주는 지난해 4월 국산 39호 신약이자 세 번째 국산 신약 백신으로 품목허가를 받았다. 비병원성 탄저균을 직접 사용하는 기존 방식과 달리 탄저 독소의 핵심 성분인 방어 항원(Protective Antigen) 단백질만을 유전자 재조합 방식으로 생산·정제해 안전성을 크게 높인 것이 특징이다. GC녹십자에 따르면 임상시험에서 우수한 안전성과 강력한 면역원성이 확인됐다.

회사 측은 전 세계적으로 탄저백신 공급 기업이 제한적인 가운데 배리트락스주가 전략 백신 국산화의 상징적인 성과라고 설명했다. 안전성을 차별화 요소로 글로벌 시장 진출을 위한 경쟁력도 갖췄다고 밝혔다.

이재우 GC녹십자 개발본부장과 강지은 배리트락스주 PM은 배리트락스주 개발에 기여한 공로를 인정받아 이날 각각 과학기술정보통신부장관 표창과 한국보건산업진흥원장 표창을 수상할 예정이다.

이재우 GC녹십자 개발본부장은 "GC녹십자와 질병관리청이 장기간 협력해 완성한 배리트락스가 대한민국신약개발상 대상을 수상하게 돼 뜻깊다"며 "확보한 기술력과 안전성 데이터를 바탕으로 글로벌 시장 수출을 모색해 나갈 계획"이라고 말했다.





한편 GC녹십자는 2024년 혈장분획제제 '알리글로'에 대해 제25회 대한민국신약개발상 대상을 수상한 바 있다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

