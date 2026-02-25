가평군, 지역화폐 '가평GP페이' 인센티브 12%로 전격 상향

가평군, 기존 10%에서 2% 추가

60만원 충전시 7만2000원 혜택

경기 가평군은 오는 3월부터 지역화폐인 '가평GP페이' 인센티브를 기존 10%에서 12%로 상향한다고 25일 밝혔다. 다만 금융기관 시스템 점검으로 인해 충전은 3월 2일 0시부터 가능하다.

가평GP페이는 인센티브 상향에 따라 60만원을 충전할 경우 기존에는 10%가 적용돼 총 66만원을 사용할 수 있었지만, 3월부터는 12%가 적용돼 총 67만2000원을 사용할 수 있게 된다. 가평GP페이 충전 금액 한도는 매월 최대 60만원이며, 12% 인센티브 적용 기간은 3월부터 12월까지다.

군은 이번 인센티브 확대가 지역 내 소비를 자극해 소상공인 매출 증대로 이어지는 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 특히 신학기 수요와 지역 축제 등 봄철 소비가 늘어나는 시기와 맞물려 지역경제 활성화 효과가 클 것으로 보고 있다.

군 관계자는 "이번 인센티브 상향이 고물가와 소비 침체로 어려움을 겪는 소상공인에게 실질적인 도움이 되고 골목상권에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 민생경제 회복을 위한 다양한 지원책을 마련하겠다"고 말했다.





한편, 가평GP페이는 대형마트를 제외한 관내 편의점, 음식점, 미용실, 학원 등 약 3500개 가맹점에서 사용할 수 있다. 가맹점 목록은 가평군 홈페이지와 경기지역화폐 앱에서 확인할 수 있다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

