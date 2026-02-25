정청래, '코스피 6000'에 "野, 국민 돈 버는 게 못마땅하나…상법 협조해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조희대 '재판소원제' 위헌 우려에 "판단은 헌재가 해"



정청래 더불어민주당 대표가 25일 코스피 지수가 사상 처음 6000을 돌파한 것을 축하하며 "이재명 대통령 취임 후 국가가 정상화되니 코리아 디스카운트 주식시장도 정상화의 길을 걷고 있다"고 말했다. 이어 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법개정에 반대하는 국민의힘을 겨냥해서는 "주식시장이 활성화되고 주가가 7000, 8000이 되는 게 배가 아픈가. 국민이 돈을 버는 게 못마땅한가"라고 반문했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "지금이라도 당장 필리버스터(무제한 토론)를 중단하고 상법 개정안에 협조하길 바란다. 그것이 애국의 길"이라며 이같이 말했다.

(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 더불어민주당 정청래 대표가 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 사법개혁안에 대한 강한 의지가 담긴 발언을 하고 있다. 2026.2.25

정 대표는 "국민의힘이 아무리 반대를 위한 반대를 일삼으며 사사건건 훼방을 놓아도 민생 개혁 입법의 기차는 힘차게 달려 나간다"며 "국회 본회의에서 3차 상법 개정안을 처리한 이후 법 왜곡죄 신설을 위한 형법 개정안, 재판소원제 도입을 위한 헌법재판소법 개정안, 대법관 증원을 위한 법원조직법 개정안, 재외국민 투표권을 위한 국민투표법 개정안, 전남·광주 행정통합 특별법 등 우리 시간표대로 차질 없이 처리해나갈 것"이라고 했다.

이어 그는 "누차 말씀드린 대로 법 왜곡죄는 정치검찰의 무도한 조작기소 행태를 확실히 뿌리 뽑기 위한 것"이라며 "재판소원제도 충분히 재판받을 국민 기본권을 폭넓게 보장함으로써 국민의 억울함과 분통을 풀 기회를 확대하기 위한 것"이라고 했다.

민주당이 추진하는 사법개혁 3법에 위헌 소지가 있다며 우려를 표한 조희대 대법원장을 겨냥해서는 "재판소원제가 위헌이다, 아니다로 시비를 걸 모양인데 위헌인지 여부는 헌법재판소에서 한다"며 "헌재는 위헌이 아니라는 입장"이라고 했다.

그러면서 "조 대법원장이 자꾸 위헌 운운하는데 미안하지만 헌재에 그 결정권이 있다는 걸 분명히 말씀드리고 더는 딴소리 안 했으면 좋겠다"고 덧붙였다.

장동혁 국민의힘 대표를 향해서는 장 대표가 아직 일대일 대표 회담 제안에 응답이 없다고 꼬집었다. 앞서 정 대표는 대전·충남 통합특별법에 반대하는 장 대표에게 회담을 제안한 바 있다.





정 대표는 "장 대표는 국가 균형발전에 반대하나. 장 대표의 고향도 충남, 제 고향도 충남"이라며 "저를 만나는 게 겁나나. 반대를 위한 반대도 1절만 하길 바란다"고 했다.





