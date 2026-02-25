NHN, 성남시 청소년 초청 사옥 견학·IT 진로 멘토링 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직무 이해도 제고·정보 격차 해소

NHN은 성남시청소년청년재단과 함께 지역 청소년을 대상으로 사옥 투어와 진로 멘토링 프로그램을 진행했다고 25일 밝혔다.

24일 NHN 기업 탐방 프로그램에 참가한 성남시 청소년들이 기념촬영을 하고 있다. NHN 제공

전날 NHN 판교 사옥 플레이뮤지엄에서 진행된 행사에는 IT 산업에 관심 있는 성남시 청소년(초등·중학생) 30명이 참여했다.

이들은 사옥을 둘러보며 NHN의 기업 철학을 접하고, 이어진 직무 멘토링 세션에서 현직 임직원들로부터 IT 산업의 다양한 직무와 실무 경험담을 들었다. IT 기업 입사를 위한 준비 사항부터 게임 개발과 관련된 구체적인 질문도 했다.

NHN은 이준호 이사회 의장의 경영 철학에 따라 IT 기업의 기술력과 전문성을 활용한 사회공헌 활동에 앞장서고 있다고 전했다. 청소년들의 여가·진로 탐색 멘토링 외에도 '사랑의 PC 나눔' 캠페인을 통해 취약계층의 디지털 정보 격차를 해소하는 지속가능 경영을 실천 중이다.





NHN 관계자는 "이번 프로그램이 청소년들에게 산업에 대한 시야를 넓히고 미래 IT 전문가로서 꿈을 구체화하는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 연계한 다양한 사회공헌 활동을 통해 미래 인재 육성과 교육 기회 확대에 기여하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

