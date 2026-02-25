대원제약, 수면용 건기식 '꿀잠샷' 올리브영·올리브베러 동시 입점

대원제약의 종합건강기능식품 브랜드 대원헬스가 수면 건강에 도움을 줄 수 있는 신제품 '꿀잠샷'을 전국 900여 개 '올리브영' 매장과 웰니스 큐레이팅 플랫폼 '올리브베러'에 입점한다고 25일 밝혔다.

이번 론칭은 대원제약의 첫 올리브영 진출로 그 의미가 크다. 전국 단위의 높은 접근성을 갖춘 일반 매장과 건강 관리 특화 매장을 동시에 공략하는 이원화 유통 전략을 통해, 출시 초기부터 소비자와 접점을 폭넓게 확보할 계획이다.

수면용 건기식 '꿀잠샷' 제품. 대원제약

꿀잠샷은 깊은 잠을 이루지 못하거나 새벽에 자주 뒤척이는 현대인, 그리고 시차 부적응으로 수면 문제를 겪는 국내외 여행객을 위해 기획된 제품이다.

대원제약 특유의 노하우를 살린 '짜먹는 스틱형 파우치'로 제작되어 휴대와 섭취가 간편하다. 침대 위, 기내, 숙소 등 언제 어디서나 물 없이 곧바로 섭취할 수 있어 바쁜 일상이나 여행 중에도 하루 한 포로 쉽고 빠르게 수면 건강을 관리할 수 있다.

제품의 핵심 성분은 100% 식물성인 '라임과피추출물'이다. 국내 특허를 획득한 개별인정형 원료로, 식품의약품안전처로부터 수면의 질 개선에 도움을 줄 수 있다는 기능성을 인정받았다. 1포에 1일 권장 섭취량인 300㎎을 모두 담았으며, 식물 유래 성분으로 장기간 섭취해도 몸에 부담이 적다.

만 19세 이상 65세 미만 성인 남녀 80명을 대상으로 진행한 인체적용시험 결과 ▲총 수면 시간 증가 ▲수면 효율 증가 ▲입면 시간 감소 ▲입면 후 각성 시간 감소 ▲비렘(Non-REM) 수면 중 2단계 수면 시간 증가 ▲총 각성 시간 감소 등 수면 효율과 관련된 주요 지표에서 유의미한 개선 효과가 확인됐다.





백인영 대원제약 헬스케어사업본부장은 "꿀잠샷은 불규칙한 생활 패턴이나 시차로 인해 숙면하지 못하는 분들을 위해 특허 받은 식물성 원료로 정성껏 만든 제품"이라며 "올리브영과 올리브베러 온·오프라인 동시 입점을 시작으로 소비자들이 쉽고 전문적인 수면 케어 솔루션을 경험할 수 있도록 마케팅 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

