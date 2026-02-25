남편 '추모 동화책' 쓴 美작가, 독살 혐의로 기소…법정서 '진실 공방'

5주 재판 돌입, 사망 보험금과 펜타닐 쟁점

남편 사망 뒤 추모 책 출간에 살해 의혹 커져

검찰, 보험금 수령 이후 내연남과 새 삶 계획

남편을 독살한 뒤 추모 동화책을 출간한 혐의를 받는 미국 작가의 재판이 사건 발생 3년 만에 열린다.

24일(현지시간) AP통신 등 외신은 가중 살인, 가중 살인 미수, 보험 사기 및 위조 혐의로 기소된 쿠리 리친스의 재판이 3년 만에 열린다고 보도했다. 재판은 약 5주간 이어지며 다음 달 27일께 마무리될 전망이다.

남편 독살 혐의로 기소된 동화 작가 쿠리 리친스. AP연합뉴스

AD

검찰은 리친스가 2022년 3월 4일 남편 에릭 리친스에게 치사량의 펜타닐을 먹여 살해했다고 보고 있다. 부검 결과, 피해자의 체내에서는 치사량의 약 5배에 달하는 펜타닐이 검출됐다. 검찰 측은 리친스가 사건 당시 부부 침실에서 잠들어 있던 남편에게 약물이 섞인 음료를 제공한 것으로 의심하고 있다. 또 남편 사망 직전 지인을 통해 펜타닐을 구매했으며, 남편 명의의 생명보험에 추가 가입한 뒤 수혜자를 자신으로 변경하는 등 금전적 이득을 취할 준비를 했다는 게 검찰 측 주장이다.

검찰은 리친스가 보험금 수령 이후 내연남과 새로운 삶을 계획하고 있었다고 보고 있다. 주변인 진술도 증거로 제시됐다. 에릭 리친스가 생전 지인과 여동생에게 "아내가 나를 해치려는 것 같다"는 취지의 말을 했다는 증언이 확보된 것으로 전해졌다. 사건 당시 리친스는 경찰 조사에서 "아들 중 한 명이 악몽을 꿔 밤 9시 30분께 아이 방으로 가 함께 잠들었고, 약 6시간 뒤 안방으로 돌아왔을 때 남편이 숨져 있었다"고 진술했다. 그러나 약 1년 뒤인 2023년 5월, 그는 유력한 용의자로 체포됐다.

리친스는 2023년 3월, 세 아들의 슬픔을 위로하기 위해 Are You With Me?를 출간했다. 이 책은 가족을 잃은 아이들이 상실을 극복하도록 돕는 내용을 담고 있다. goodreads

이 사건이 대중의 주목을 받은 배경에는 리친스가 남편 사망 이후 출간한 동화책이 있다. 그는 2023년 3월, 세 아들의 슬픔을 위로하기 위해 'Are You With Me?'를 출간했다. 이 책은 가족을 잃은 아이들이 상실을 극복하도록 돕는 내용을 담고 있으며, 출간 당시 지역 방송 등에 출연해 남편을 추모하는 모습을 보이기도 했다. 그러나 책 출간 두 달 만에 살인 혐의로 체포되면서 사건은 큰 반전을 맞았다.





AD

리친스 측은 혐의를 전면 부인하고 있다. 변호인단은 약물을 판매한 지인이 당초 진술을 번복해 펜타닐이 아닌 다른 마약류를 판매했다고 주장하고 있다는 점을 강조하며, 검찰의 증거가 불충분하다고 반박했다. 또 피고인의 주거지에서 펜타닐이 발견되지 않았다는 점도 무죄의 근거로 제시했다. 이번 재판에서 가중 살인 혐의가 유죄로 인정될 경우 리친스는 최대 종신형에 처할 수 있다. 재판 과정에서 약물 구매 경위와 보험 계약 변경, 주변인 진술의 신빙성을 둘러싼 치열한 공방이 이어질 것으로 보인다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>