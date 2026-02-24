'엔비디아 의존도 낮춰라'…AMD, 메타와 600억달러 규모 AI칩 공급 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔비디아 의존도 낮추고 공급 다양화

AMD 로고. 로이터연합뉴스

미국 반도체 기업 AMD가 페이스북의 모회사인 메타와 최대 600억달러(약 86조7000억원) 규모의 인공지능(AI) 칩 공급 계약을 체결했다.

24일(현지시간) 로이터 통신 등 외신에 따르면 AMD는 앞으로 5년간 메타에 AI 칩을 공급하기로 합의했다. 이번 계약에는 메타가 AMD 지분을 최대 10%까지 인수할 수 있는 옵션이 포함됐다.

AMD 최고경영자(CEO) 리사 수는 이번 계약에 따라 "1기가와트(GW)의 컴퓨팅 성능은 수십억 달러의 가치가 있다"며 "어떤 의미에서는 메타가 AMD에 큰 투자를 하고 있는 것이고, AMD 주주들이 좋은 성과를 거두면 메타에게도 그 혜택을 줄 기회를 제공하는 것"이라고 밝혔다.

시장에서는 이번 거래를 두고 빅테크 기업들이 시장 선두주자인 엔비디아에 대한 의존도를 줄이고 공급원을 다변화하려는 움직임을 보이는 신호라고 평가한다.





메타는 올해 AI 인프라 투자액을 1350억 달러까지 거의 두 배로 늘릴 계획이다. 이번 계약에 따라 AMD는 메타를 위해 MI450 AI 칩의 맞춤형 버전을 제작할 예정이다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

