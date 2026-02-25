김재섭 "정원오, 0·2세 때 농지거래…투기꾼인지 조사해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김재섭 국민의힘 의원은 24일 정원오 성동구청장과 관련 "관보와 등기부 등본에 따르면 정 구청장은 걸음마도 떼기 전인 0세와 2세 때 각각 논과 밭 600평을 매매했다"면서 "공시 자료로만 보면 정 구청장은 57년 경력의 영농인이거나, 이재명이 말하는 투기꾼"이라고 말했다.

김재섭 국민의힘 의원이 11일 국회 소통관 기자회견을 열어 윤석열 대통령 탄핵소추안에 대해 찬성 입장을 밝히고 있다. 김현민 기자

김 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이재명 대통령이 '농사를 짓지 않는 농지는 투기'라고 못 막으며 대규모 인력을 동원한 매각명령까지 언급했다. 이참에 정 구청장을 전수조사 1호 대상자로 지정하라"라면서 이같이 밝혔다.

김 의원은 "갓난아이였던 정 구청장이 호미를 들었을 리 만무하고, 보좌관과 구청장으로 보낸 지난 수십 년의 세월 동안 그가 직접 흙을 일궜을 가능성 또한 희박하다"면서 "농어촌공사에 위탁 운영을 맡겼거나 직계비속이 농사를 짓고 있다면 예외에 해당하는데, 정 구청장에게는 해당 사항이 없어 보인다"고 했다.





이어 김 의원은 "전수조사를 통해 정 구청장이 직접 또는 위탁해 실제로 농사를 지었는지, 아니면 정 구청장이야말로 이 대통령이 이야기한 '농지를 사고 농사를 짓는 척' 하는 '투기꾼'은 아닌지 조사해야 할 것"이라며 "정 구청장의 농지법 위반 의혹이 사실로 밝혀지면 농지 매각으로 그칠 것이 아니라 수사를 받아야 한다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

