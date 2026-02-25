"안전까지 케어한다"…보람상조, 한국나눔안전과 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법인 고객사 대상 '상생 가치' 실현

보람상조는 고용노동부 지정 안전관리 전문기관인 한국나눔안전과 손잡고 고객사의 안전 지원에 나선다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 최근 산업계 최대 화두인 '중대재해'의 예방에 어려움을 겪는 중소·중견 기업 고객들의 교육 지원을 위해 마련됐다. 보람상조는 이번 MOU를 통해 단순한 장례 서비스를 넘어 고객의 삶과 일터의 안전까지 책임지는 '토털 라이프 케어' 기업으로서의 경영 행보를 가속화할 방침이다.

김기태 보람상조 대표와 김명성 한국나눔안전 대표가 중대재해 컨설팅 관련 업무협약을 체결했다. 보람그룹

이번 협약을 통해 보람상조의 법인 상조 서비스를 이용하는 기업 고객은 ▲사업장 안전보건 관리 체계 구축 ▲중대재해예방 매뉴얼 수립 ▲현장점검 및 교육 등 전문적인 컨설팅을 무료로 지원받게 된다. 보람상조는 전문인력이 부족해 행정적인 대응에 막막함을 느끼던 고객사들에게 실질적인 경영 리스크 해소의 기회가 될 것으로 기대하고 있다.





보람그룹 관계자는 "이번 협약은 상조 서비스가 장례라는 특정 시점에 머물지 않고, 기업고객의 경영 환경 전반에 기여할 수 있다는 것을 보여주는 첫걸음"이라며 "앞으로도 고객이 가장 필요로 하는 서비스가 무엇인지 고민하며 서비스의 차별화를 꾀하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

