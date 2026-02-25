전남대병원, 광주권역 환경보건센터 지정…시민건강 '환경 안전망' 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 2030년까지 국·시비 지원

환경성질환 예방·관리·상담교육 추진

광주권역 환경보건센터로 전남대학교병원이 지정됐다. 환경유해인자가 시민 건강에 미치는 영향을 조사·관리하고, 취약계층을 대상으로 한 맞춤형 예방 서비스를 확대하기 위한 지역 기반 환경보건 체계가 가동된다.

전남대병원 전경.

AD

광주시는 기후에너지환경부가 광주권역을 담당하는 권역형 환경보건센터로 전남대병원을 지정했다고 25일 밝혔다. 환경보건센터는 환경유해인자가 건강에 미치는 영향을 과학적으로 조사·연구하고, 건강피해 예방·관리, 교육·홍보 등을 수행하는 전문기관이다.

이번 지정으로 전남대병원은 오는 2030년까지 5년간 국비와 시비를 지원받아 환경보건 관련 사업을 추진한다. 생활환경에서 발생할 수 있는 환경오염과 유해화학물질 등 다양한 환경유해인자의 건강 영향을 체계적으로 조사하고, 이를 시민들이 이해하기 쉬운 건강정보와 예방수칙으로 제공할 예정이다.

특히 어린이와 노인 등 환경유해인자에 취약한 민감계층을 대상으로 맞춤형 상담과 교육 프로그램을 운영해 선제적 건강 보호 기능을 강화한다. 지역 내 환경보건 현안 발생 시에는 신속한 조사와 전문 대응을 통해 건강 피해 최소화 역할도 맡는다.

광주시는 환경보건센터 지정을 계기로 지역 특성을 반영한 환경보건 정책 기반을 마련하고, 관계기관 협력을 통해 환경성질환 예방·관리 체계를 강화할 계획이다. 또한 환경보건 기초자료를 축적해 정책에 반영하는 등 과학적 근거 기반 행정을 확대한다.





AD

이상배 기후환경국장은 "권역형 환경보건센터 지정은 시민 건강을 환경위해요인으로부터 보다 체계적으로 보호할 수 있는 중요한 전환점"이라며 "지역 밀착형 조사·연구와 예방사업을 확대해 시민이 체감할 수 있는 환경보건 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>