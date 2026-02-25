AI 등 첨단산업 '국제표준' 선점 나선다…올해 459억원 집중 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국표원, '국가표준기술력향상사업' 82개 신규과제 공고

정부가 올해 459억원을 집중적으로 투자해 인공지능(AI) 등 첨단산업의 표준 선점을 지원하기로 했다.

산업통상부 국가기술표준원은 첨단산업 분야의 수출 증진과 글로벌 표준 선점 지원을 위해 2026년도 '국가표준기술력향상사업'의 신규 과제 82개를 공고한다고 25일 밝혔다. 국가표준기술력향상사업은 한국 기술을 국제·국가표준으로 개발·제안하고, 표준화 활동을 지원하는 대표적인 표준 연구개발(R&D) 사업이다.

올해는 전년 대비 34억원이 증액된 459억원을 투자해 첨단산업 분야의 표준 선도 기반을 한층 강화할 계획이다. 특히 AI·미래차·로봇 등 M.AX(제조업 인공지능 전환) 분야를 비롯한 첨단산업 15개 분야 신규 과제에 86억원을 집중적으로 지원한다. 또 그동안 중점적으로 지원했던 국제표준뿐만 아니라, 반도체·디스플레이 등 기술변화의 속도가 빠르고, 제품·부품의 사양을 결정하는 사실상표준으로 지원 범위를 확대한다.

첨단산업 분야의 표준 선점은 세계 신시장 진입과 확산을 좌우하는 핵심 요소다. 한국 기술이 국제표준에 반영될 경우 국내 산업 전반의 수출 경쟁력 제고로 이어질 전망이다. 아울러 급격한 기술변화가 이뤄지는 사실상표준 분야에 선제적 지원을 확대함으로써, 우리 기업의 글로벌 기술 주도권 우위 확보에 기여할 수 있을 것으로 국표원은 기대하고 있다.





김대자 국표원장은 "표준은 미래기술의 방향성과 기준을 정립해 시장 진입을 앞당기는 전략"이라며 "첨단산업 분야를 선도하기 위해 우리 기업들이 필요로 하는 표준 개발을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

