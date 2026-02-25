아우디, 아디다스와 '레볼루트 F1팀' 컬렉션 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의류·신발·액세서리 컬렉션 공개

아우디는 '포뮬러 1(F1)' 데뷔를 앞두고 아디다스와 협업한 '아디다스 X 아우디 레볼루트 F1 팀' 컬렉션을 선보였다고 25일 밝혔다.

초기 라인업은 160여종 이상 의류 및 액세서리로 구성된다. 공식 팀웨어와 라이프스타일 팬웨어 라인으로, 프리미엄 수준의 품질과 착용감, 디자인을 제공한다. 또 아우디 레볼루트 F1팀 드라이버 니코 휠켄베르크(Nico Hulkenberg)와 가브리엘 보르톨레토(Gabriel Bortoleto)의 독점 굿즈도 선보인다.

고품질 기능성 의류로 구성된 팀웨어에는 아디다스 최신 기술이 적용, 팀 구성원 각자의 역할과 환경에 맞춰 설계됐다. 드라이버를 위한 퍼포먼스 중심의 레이스웨어부터, 서킷에서 장시간 근무하는 엔지니어를 위한 인체공학적 디자인의 의류, 그리고 높은 내구성과 기능성을 갖춘 메카닉용 아이템까지 포함된다.

그레이와 초크 톤을 중심으로 한 컬러 팔레트는 아우디 R26의 티타늄 컬러 페인트워크에서 영감을 받았다. 여기에 아우디의 F1 비주얼 아이덴티티를 상징하는 레드 컬러 포인트를 더해 전체 디자인의 일관성을 강화했다.





아우디 코리아는 공식 리테일 스토어를 통해 국내에 선보일 예정이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

