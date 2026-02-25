SK바이오팜, '2026 대한민국 일하기 좋은 기업' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4년 연속 선정 및 100대 기업 내 상위 23위 기록

이동훈 사장, '가장 존경받는 CEO' 2년 연속 수상

SK바이오팜이 글로벌 신뢰경영 평가 기관 'GPTW(Great Place to Work Institute)'가 주관한 '2026 대한민국 일하기 좋은 기업'에 선정되며 4년 연속 인증을 획득했다.

이동훈 SK바이오팜 사장. SK바이오팜

25일 SK바이오팜에 따르면 회사는 '대한민국 일하기 좋은 100대 기업' 부문에서 상위 23위에 올랐다. '대한민국 부모가 가장 일하기 좋은 기업'과 '글로벌 ESG 인권경영 인증'도 함께 획득했다.

개인 부문에서는 이동훈 사장이 '한국에서 가장 존경받는 CEO'로 2년 연속 선정됐다. 이 사장은 취임 이후 전 임직원 1대1 미팅과 조직별 간담회, 정기 타운홀 미팅 등을 통해 경영 현안을 공유하고 구성원 의견을 직접 청취하는 소통 중심 경영을 이어왔다.

이 밖에 SK바이오팜은 유연근무제와 가족 돌봄 휴가, 자녀 교육비 지원 등 일과 가정의 양립을 위한 복지 제도를 운영하고 있다.





이동훈 SK바이오팜 사장은 "임직원이 자부심을 갖고 즐겁게 일할 수 있는 환경이 기업 경쟁력의 핵심"이라며 "구성원과 함께 성장하는 문화를 바탕으로 글로벌 빅 바이오텍으로 도약을 가속화하겠다"고 밝혔다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

