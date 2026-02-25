만기 원금 보장·추가 수익까지…KB국민은행, 'KB Star 지수연동예금 26-2호' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상승낙아웃형(고수익추구형) 가입 시 지수변동 따라

최저 연 2.00%

최고 연 14.0%까지 가능

KB국민은행은 25일 만기 유지 시 원금을 보장하면서도 기초자산의 변동에 따라 추가적인 수익률을 기대할 수 있는 'KB Star 지수연동예금 26-2호'를 출시했다고 밝혔다.

KB국민은행이 25일 출시한 'KB Star 지수연동예금 26-2호'

'KB Star 지수연동예금 26-2호'는 KOSPI 200지수를 기초자산으로 하는 1년만기 상품이며 ▲상승추구형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(고수익추구형)으로 구성됐다.

먼저 '상승추구형(최저이율보장형)'은 기초자산의 상승률에 따라 만기 이율이 결정되며 만기 이율은 최저 연 2.92%부터 최고 연 3.10%(25일기준, 세금공제 전)의 이율을 제공한다.

상승낙아웃형(최저이율보장형)은 기초자산의 상승률에 따라 최저 연 2.92%부터 최고 연 3.57%의 만기 이율을 제공한다. 상승낙아웃형(고수익추구형)은 최저 연 2.00%부터 최고 연 14.0%의 만기 이율을 제공한다.

다만 상승낙아웃형(최저이율보장형)은 관찰 기간에 기초자산이 25% 초과 상승한 경우 최저이율로 만기 이율이 확정된다. 상승낙아웃형(고수익추구형)은 관찰기간 중 기초자산이 20% 초과 상승한 경우 최저이율로 만기 이율이 확정된다.





해당 상품의 모집 기간은 내달 9일까지이며 KB스타뱅킹 또는 영업점을 통해 가입할 수 있다. 모집 한도는 수익구조별 각 500억원씩, 총 1500억원이다.





