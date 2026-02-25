독립의 염원을 노래하다…베르디 출세작 '나부코' 4월 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시오페라단 국내 초연 이후 40년만에

성서 속 '바빌론 유수' 이야기 다뤄

오스트리아의 지배 아래 있던 이탈리아 국민들에게 독립의 염원을 불러일으킨 오페라 나부코가 올봄 세종문화회관 대극장 무대에 오른다.

세종문화회관은 서울시오페라단이 오는 4월9일부터 12일까지 세종문화회관 대극장에서 주세페 베르디의 오페라 나부코를 공연한다고 25일 밝혔다. 서울시오페라단의 나부코 공연은 1986년 국내 초연 이후 40년 만이다.

나부코는 기원전 6세기 바빌로니아 제국이 유다 왕국을 정복하고 예루살렘을 함락한 후, 유대인들을 바빌론으로 강제 이주시켜 약 70년간 포로로 삼았던 성서 속 바빌론 유수를 배경으로 한다. 1842년 이탈리아 밀라노 라 스칼라 극장에서 초연됐으며 베르디를 단숨에 이탈리아를 대표하는 작곡가 반열에 올려놓은 그의 출세작으로 평가된다. 특히 3막에 등장하는 합창곡 '가라, 상념이여, 황금빛 날개를 타고(Va, pensiero, sull'ali dorate)'가 유명하다. 조국을 잃은 민족의 비애와 귀환에 대한 염원을 담아낸 이 곡은 흔히 '히브리 노예들의 합창'으로 널리 알려져 있다. 1901년 베르디의 장례식에서 아르투로 토스카니니의 지휘 아래 수천 명이 이 곡을 합창했다.

오페라는 바빌로니아 왕 나부코, 그의 딸 아비가일레, 유대 민족의 지도자 자카리아를 중심으로 권력을 향한 욕망과 자유, 구원의 문제를 그린다. 신의 자리를 넘보는 나부코의 오만은 광기로 무너지고, 왕좌를 향한 아비가일레의 욕망은 파멸로 치닫는다.

이번 공연에서 나부코 역은 바리톤 양준모와 최인식이, 아비가일레 역은 소프라노 서선영과 최지은이 맡는다. 페네나 역에는 메조소프라노 김선정, 임은경이, 이스마엘레 역에는 테너 이승묵, 윤정수가 출연하며, 자카리아 역은 전승현과 임채준이 맡는다.

연출은 2022년 서울시오페라단 '리골레토'와 지난해 창작오페라 '양철지붕'을 연출한 장서문이 맡는다. 브장송 국제 지휘 콩쿠르 한국인 최초 수상자인 지휘자 이든이 한경아르떼필하모닉오케스트라를 이끈다. 위너오페라합창단과 약 60명 규모의 시민합창단이 협연할 예정이다.

박혜진 서울시오페라단 단장은 "서울시오페라단이 한국 초연을 선보였던 작품으로, 이번 공연은 그로부터 40년 만에 다시 만나는 의미 있는 무대"라며 "웅장한 합창의 공동체 목소리를 담은 이 작품의 울림을 기대해 달라"고 말했다.





장서문 연출가는 "동시대 국내 관객도 눈을 뗄 수 없을 만큼 강렬한 드라마와 역동적인 무대를 선보이겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

