"설 선물 팔고 신발 샀다"…번개장터, 설 전후 취향 재투자 흐름 '뚜렷'

리셀&리인베스트 열풍

명절 선물을 되팔아 자신의 취향 아이템에 재투자하는 '실용주의적 소비 트렌드'가 설 연휴 전후로 뚜렷하게 나타났다.

번개장터는 이 같은 내용을 담은 데이터 분석 결과를 25일 공개했다. 번개장터에 따르면, 올해 설 연휴가 포함된 2월(1일~20일) 기준 특정 키워드의 검색량이 기록적인 상승세를 보였다. 생필품 선물세트의 대명사인 '샴푸' 키워드는 전월 대비 5497% 급증했다. 명절(632%), 설날(352%), 선물세트(273%), 스팸(116%) 등 관련 키워드 검색량도 일제히 급상승했다.

번개장터는 올해 설 연휴 전후의 데이터를 분석한 결과를 25일 공개했다. 번개장터

거래 규모 역시 확대됐다. 이달 들어 번개장터 내 식품 카테고리 전체 거래액은 전월 대비 약 23% 증가했다. 세부적으로는 '간식' 카테고리가 전월 대비 65% 이상 올랐고, '면/통조림' 카테고리는 66% 증가했다. 명절 직후 사용하지 않는 미개봉 선물을 처분하려는 판매자와 저렴한 가격에 생필품을 확보하려는 구매자의 수요가 플랫폼 내에서 맞물린 결과로 풀이된다.

20·30세대가 이번 트렌드를 주도한 것으로 나타났다. 이들은 명절에 받은 스팸, 샴푸, 건강기능식품 등을 미개봉 상태로 판매한 뒤, 그 수익으로 평소 원하던 뷰티·패션 아이템이나 운동화 등 자신의 취향이 담긴 물품을 구매하는 '취향 재투자' 성향을 보였다.





번개장터 관계자는 "설 연휴는 연중 가장 활발한 거래가 일어나는 때로, 실용성과 합리성을 중시하는 MZ세대의 영리한 소비 방식을 잘 보여준다"며 "번개장터는 단순 거래를 넘어 개인의 자산 효율을 높이는 합리적인 리커머스 플랫폼으로서 역할을 지속할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

