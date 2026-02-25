위메이드커넥트, 힐링 게임 '어비스리움' 토스 미니앱 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

별도 앱 설치 없이 토스에서 실행 가능

위메이드맥스는 모바일 힐링 게임 '어비스리움'을 금융 플랫폼 토스 내 미니앱으로 선보인다고 25일 밝혔다.

'어비스리움' 대표 이미지. 위메이드맥스 제공

위메이드커넥트가 서비스하는 '어비스리움'은 2016년 글로벌 시장에 론칭해 현재까지 누적 다운로드 6000만건을 돌파했다. 후속작인 '어비스리움 더 클래식'도 2024년 출시 직후 애플 앱스토어 인기 1위를 기록하는 등의 성과를 거뒀다.

이번에 선보이는 미니앱은 간편한 접근성과 직관적인 플레이 환경을 제공한다. 게임 앱을 별도로 설치할 필요 없이 토스 앱 내에서 금융 서비스 이용 중에도 게임을 즐길 수 있다.

미니앱 출시에 맞춰 일일 출석 이벤트도 진행한다. 성장 핵심 자원인 '생명력'을 비롯해 인게임 재화 '다이아', 희귀 물고기 등 풍성한 보상을 통해 초반 플레이 몰입도와 성장의 재미를 더한다.





이호대 위메이드커넥트 대표는 "미니앱 출시를 통해 어비스리움이 일상 플랫폼으로 확장되는 새로운 계기를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 플랫폼으로의 확장을 통해 지식재산권(IP) 경쟁력을 강화하고 이용자 접점을 지속해서 넓혀 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

