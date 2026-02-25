LG전자, 'MWC 2026'서 차세대 차량용 스마트 텔레매틱스 솔루션 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전장사업본부, MWC 첫 참가

차량 통신용 TCU·안테나 통합

LG전자 전장(VS)사업본부가 다음 달 2일부터 나흘간 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 박람회 '모바일월드콩그레스(MWC) 2026'에서 차량 통신 장비(TCU)와 안테나를 단일 모듈로 통합한 차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션을 공개한다고 25일 밝혔다.

LG전자가 다음 달 2일부터 나흘간 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 박람회 ‘MWC 2026’에서 차량 통신용 장비(TCU)와 안테나를 단일 모듈로 통합한 차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션을 공개한다고 밝혔다. LG전자

LG전자는 자동차 산업 패러다임이 소프트웨어 중심 차량(SDV, Software-Defined Vehicle)를 넘어 인공지능 중심 차량(AIDV, AI-Defined Vehicle)로 전환되면서 차량용 통신 기술이 모빌리티 경쟁력의 핵심으로 부상한 데 따라 VS사업본부가 이 전시회에 처음 참가한다고 설명했다. 자율주행과 인포테인먼트 고도화 흐름에 맞춰 차세대 통신 솔루션을 모색하는 완성차업체 및 통신사들과 전략적 협업을 강화하겠다는 계획이다.

완성차를 비롯한 기업 간 거래(B2B) 고객을 위한 프라이빗 부스도 운영한다. 세계 1위(시장조사업체 '테크 인사이트' 기준) 텔레매틱스 사업자로서 앞선 기술력을 바탕으로 잠재 고객 발굴과 사업 기회 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션은 5G, 위성항법장치(GPS), 차량 간 통신(V2X), 위성통신 등 다양한 외부 신호를 수집하는 안테나와 수집된 신호를 데이터로 변환해 내부 소프트웨어에 전달하는 TCU를 단일 모듈로 통합해 시스템 효율을 극대화한다.

LG전자는 핵심 부품을 직접 설계하고 최적화함으로써, 부품(HW) 크기는 줄이면서도 신호 처리 알고리즘(SW)을 고도화했다. 서로 다른 공간에 설치했던 부품을 통합해 부품 간 연결 구간에서 발생하는 신호 손실을 최소화하고 차량 외부에서 들어오는 방대한 데이터뿐 아니라 차량 내 연결된 IT 기기와의 데이터도 빠르고 안정적으로 처리한다. 국제표준과 규제를 충족하는 업계 최고 수준의 보안성도 갖췄다.

차량 내부 배선 구조와 공간 배치 설계가 단순해져 자동차 조립 공정 효율도 높아진다. 또 차량 외부로 돌출되던 샤크핀 안테나(Shark-fin)를 없앨 수 있어 매끈한 외형 디자인 구현도 가능하다.

한편, LG전자는 텔레매틱스를 비롯한 차량용 통신부품 분야에서 차별화된 기술력을 바탕으로 글로벌 리더십을 발휘하고 있다. 앞서 글로벌 자동차 유리업체 생고뱅 세큐리트(Saint-Gobain Sekurit)와 협업해 차량 디자인을 해치지 않으면서 다양한 모델에 적용 가능한 투명 필름 타입의 부착용(on-glass)·삽입용(in-glass) 안테나를 선보였다.

LG전자는 SDV를 넘어 AIDV까지 전장 기술 혁신을 가속하기 위해 'LG 알파웨어(LG αWare)'를 중심으로 경쟁력을 강화하고 있다. LG 알파웨어는 차량용 엔터테인먼트 솔루션 '플레이웨어(PlayWare)', 증강현실(AR)/혼합현실(MR)·AI 기반의 사용자 경험을 제공하는 '메타웨어(MetaWare)', AI 알고리즘과 카메라 센서를 활용한 첨단운전자보조시스템(ADAS) 솔루션 '비전웨어(VisionWare)'다. 또 차량용 웹OS(webOS) 콘텐츠 플랫폼(ACP, Automotive Content Platform)도 상용 전기차에 최초 적용한 바 있다.





LG전자 VS사업본부 은석현 사장은 "모빌리티 경쟁력의 핵심이 된 차량용 통신 분야에서 세계 1위 텔레매틱스 기술력을 기반으로 혁신 솔루션을 지속 선보여 SDV를 넘어 AIDV 시대를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

