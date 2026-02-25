"덕분에 희망 얻었어요"…경찰, '범죄피해자 지원' 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰청-신한금융희망재단 범죄피해자 발굴

2년간 2112명 찾아 32억 넘게 경제적 지원

"세상을 떠나려고 마음을 먹었는데 경찰의 지원으로 다시 살아갈 희망이 생겼어요."

서울에 거주하는 A씨는 남자친구와 교제하는 동안 지속적인 성폭력과 불법촬영, 폭행 등에 시달렸다. 만성적인 '교제폭력'으로 죄책감과 수치심을 겪던 그는 한때 스스로 생을 마감하려고도 했다. 가해자에게 벌을 받게 하겠다는 마지막 결심을 하고 경찰을 찾아갔던 A씨는 심리치료 비용과 생계비 등 지원과 경찰의 보호·지원 제도 연계로 일상을 차차 회복하고 있다.

서울 서대문구 경찰청. 김현민 기자

AD

경찰청은 최근 2년간 범죄피해자 일상 회복을 위해 2112명에게 약 32억원을 지원했다고 25일 밝혔다. 경찰청과 신한금융희망재단, 행정안전부는 2024년 4월 범죄피해자 지원을 위한 업무협약을 체결하고 대상자 발굴에 나선 바 있다. 피해자의 상황에 따라 단순(100만원)·집중(최대 300만원) 등으로 유형을 구분해 생계·의료·주거·교육 비용 등을 지원하는 내용이다.

2년간 단순 사례는 1560명, 집중 사례는 552명 발굴됐다. 앞선 A씨의 사연은 범죄피해자 지원 우수사례로 채택됐다. 신한금융희망재단은 매년 우수사례 공모를 통해 기관 간 협력 성과를 공유하고 일선 현장에서 피해자 지원을 위해 힘쓴 경찰관을 격려하고 있다. 최근 공모에선 우수 경찰관 5명과 사회복지사 5명이 선발됐고 행안부 장관 및 경찰청장 표장이 수여됐다.

A씨의 사례 외에도 사실혼 관계에 있던 남자친구가 이별 통보에 주거지에 불을 질러 피해를 입은 여성, 운전자 없이 도로를 미끄러지던 화물차를 세우려다 하반신 마비 위기에 놓인 60대 남성 등 경찰은 지역사회에서 도움이 필요한 다양한 사례들을 발굴해 제도와 연계했다.





AD

경찰청 관계자는 "경찰은 피해자 보호·지원 중심의 업무체계를 만들겠다"며 "앞으로도 범죄피해자가 실질적인 도움을 받을 수 있도록 민관 협력을 계속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>