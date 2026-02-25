충남, 서산 대산단지 고용안정 '버팀이음' 선정…국비 40억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

석유화학 인력 전환·취약근로자 소득보전 '투트랙' 지원

재취업 최대 300만 원·5천 명에 50만 원 임금보전



충남도청 전경

세계 경기 침체로 직격탄을 맞은 서산 대산석유화학단지의 고용 불안을 막기 위해 충남도가 국비 40억 원을 투입한다.

또 숙련 인력의 재취업을 돕고, 취약 근로자의 소득 공백을 메우는 '투트랙' 고용 안전망을 본격 가동한다.

충남도는 고용노동부 주관 '2026년 버팀이음 프로젝트' 공모에 최종 선정돼 국비 40억 원을 확보했다고 25일 밝혔다.

버팀이음 프로젝트는 중앙정부 주도의 일자리 사업에서 벗어나, 지역이 산업 현장 수요에 맞춰 직접 설계하고 정부가 재정을 지원하는 '지역 주도형' 모델이다. 산업 위기 대응과 고용 안정에 초점을 맞췄다.

도는 서산 대산석유화학단지를 중심으로 한 산업 구조 변화에 대응해 인력 전환 지원을 강화한다.

또 서산시 내 기업으로 재취업하거나 타 지역에서 서산으로 유입되는 근로자에게는 6개월간 최대 300만 원의 장려금을 지급한다.

아울러 도내 다른 시·군으로 이동하는 경우에도 90만 원을 지원해 인력 유출을 최소화할 방침이다.

이밖에도 고용보험 사각지대에 놓인 취약 근로자 보호도 병행한다.

도는 물동량 감소로 어려움을 겪는 화물운송 종사자와 현장 일용근로자 등 5000명을 대상으로 1회 50만 원의 임금 보전성 장려금을 지급해 일시적 소득 단절이 가계 위기로 이어지는 것을 차단하겠다는 구상이다.

도는 지원금 일부는 지역화폐로 지급해 근로자의 소비가 지역 내에서 순환하도록 설계했다. 산업 위기 대응과 지역경제 활성화 등을 노린 조치다.





안호 도 산업경제실장은 "숙련 인력의 이탈을 막는 '일자리 이음'과 취약 근로자의 생계를 지키는 '생활 버팀'을 결합한 통합 모형"이라며 "대산단지의 위기가 지역 경제 전반으로 확산하지 않도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

