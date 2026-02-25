CJ, 3년간 1만3000명 뽑는다…국내 투자 4.2조 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 신입사원 공개 채용 대폭 확대

이재현 회장 "기업은 젊은이들 꿈지기 돼야"

CJ그룹이 향후 3년간 1만3000명을 신규 채용한다.

CJ그룹은 25일 중장기 고용 확대 계획을 발표하고, 청년 일자리 창출과 지역 균형발전에 기여하기 위해 채용과 투자를 동시에 확대하겠다고 밝혔다.

CJ는 최근 3년간 신규 채용 인원 가운데 34세 이하 청년 비중이 70%를 웃돌았으며, 지난해에도 청년 비중이 71%에 달했다. 그룹 측은 뷰티·콘텐츠·식품 등 젊은 세대 선호도가 높은 사업 포트폴리오가 청년 고용 확대로 이어졌다고 설명했다.

특히 CJ올리브영은 지난해 약 1000명에 달하는 신규 인력을 채용하며 K뷰티 시장 확대와 함께 전국 단위 고용 창출 효과를 냈다. 국민연금 가입자 현황을 기준으로 한 매출 500대 기업 분석에서도 CJ올리브영은 가입자 증가 인원 1위를 기록했다.

CJ는 대기업들이 수시 채용으로 전환하는 흐름 속에서도 신입사원 공개채용(공채) 제도를 유지해왔다. 올해 그룹 신입 공채 규모는 전년 대비 20% 이상 확대할 계획이다.

투자도 늘린다. CJ그룹은 올해 국내 투자 규모를 지난해보다 45% 확대한 1조5000억원으로 책정했으며, 향후 3년간 총 4조2000억원을 투입할 방침이다. 지역 생산·물류 거점 확충에 집중해 비수도권 투자를 강화한다는 전략이다.

그동안 CJ는 충북 진천군에 약 1조원을 투입한 국내 최대 식품 생산기지 'CJ블로썸캠퍼스'를 비롯해 대전·옥천·청원 등지의 물류 허브를 운영하며 지방 일자리 창출에 기여해왔다. 올해도 가공식품 생산설비 증설, 물류 전략 거점 확보, 신규 매장 출점 등을 통해 지역 투자 속도를 높일 계획이다. 이번 결정은 경기 둔화 국면에서도 정부의 청년 일자리 확대 및 국토 균형발전 정책에 적극 호응하겠다는 취지로 풀이된다.

이재현 회장은 평소 "기업은 젊은이들의 꿈지기가 돼야 한다"는 경영 철학을 강조해왔다. 그는 "고용 창출 효과가 큰 사업을 영위하는 만큼, 젊은 세대가 꿈을 실현할 수 있는 토대를 마련해야 한다"고 밝혀왔다.





CJ그룹 관계자는 "단순히 숫자(채용 규모)를 넘어 K콘텐츠, K푸드, K뷰티 등 다방면에서 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 '하고잡이' 인재들을 양성하고, 이들이 끊임없이 도전할 수 있는 기업 문화를 선도하겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

