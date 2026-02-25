극장서 만나는 WBC 한일전…CGV, 대표팀 전 경기 생중계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음 달 5일 체코전 시작으로 본선 1라운드 네 경기 스크린 송출

결선 진출 시 결승까지 추가 편성…25일 오후 4시 예매 오픈

AD

CGV는 다음 달 개막하는 '2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)' 대한민국 국가대표팀의 전 경기를 생중계한다고 25일 밝혔다.

WBC는 세계 최대 국가 대항 야구 대회다. 다음 달 5일부터 18일까지 스무 나라가 패권을 다툰다. 네 조로 나눠 1라운드를 치르고, 각 조 1·2위 팀이 8강에 오른다. 한국은 C조에서 체코, 일본, 대만, 호주와 격돌한다.

CGV는 일본 도쿄돔에서 열리는 대표팀의 본선 1라운드 네 경기를 전국 주요 극장 대형 스크린에 띄운다. 다음 달 5일 오후 7시 체코전을 시작으로 7일 오후 7시 일본전, 8일 낮 12시 대만전, 9일 오후 7시 호주전을 차례로 송출한다. 대표팀이 결선에 오르면 결승전까지 전 경기를 스크린에 추가로 편성한다.





AD

예매는 25일 오후 4시부터 CGV 모바일 앱에서 할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>