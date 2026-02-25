러우전쟁 4주년, 유엔서 우크라 지지결의안 채택…미국은 기권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"즉각적이고 무조건적 휴전 요구"

美 "협상에 방해되는 문구있어 기권"

러시아의 우크라이나 침공 4주년인 24일(현지시간) 유엔에서 우크라이나 지지결의안이 채택됐다. 러시아의 침략을 규탄하고 즉각적인 휴전을 권고하는 내용이 포함됐다. 다만 미국은 결의안 내용 중 종전협상을 방해할 내용이 있다며 기권했다.

이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회에서 회원국 170개국 가운데 한국을 포함해 107개국의 찬성으로 우크라이나 지지결의안이 채택됐다. 해당 결의안은 러시아의 우크라이나 침공이 4년째 지속되면서 우크라이나와 지역·국제 안정에 심각하고 장기적인 결과를 초래하고 있는 것에 우려를 표하면서 우크라이나의 주권과 독립, 영토보전에 대한 강력한 지지를 재확인하는 내용을 담았다.

또한 우크라이나의 민간 시설 및 민간인, 에너지 기반 시설을 대상으로 한 러시아의 강화된 공격과 인도주의적 상황의 심각한 악화에 깊은 우려를 표하면서 양국에 즉각적이고 무조건적인 휴전을 촉구했다.

해당 결의안에 대해 러시아, 북한, 벨라루스 등 12개국이 반대표를 던졌다. 미국과 중국을 포함한 51개국은 기권했다. 주유엔 미국대표부의 태미 브루스 부대사는 미국이 기권을 행사한 배경에 대해 "전쟁 종식을 위한 외교적 노력을 지원하기보다는 오히려 그 노력을 방해할 가능성이 있는 문구가 포함돼 있다"고 설명했다.

유엔 안전보장이사회(안보리)도 이날 오후 우크라이나를 의제로 공식회의를 열었지만, 별도 결의안이나 성명 채택은 하지 않았다. 안보리에서는 상임이사국인 러시아가 거부권을 보유하고 있기 때문에 우크라이나 전쟁과 관련한 행동이 통과되지 못하고 있다.





안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 이날 안보리 회의에서 로즈메리 디카를로 유엔 사무차장이 대독한 성명을 통해 "우리는 이 명백한 국제법 위반이 초래한 연쇄적 결과를 목격해왔다"며 "지금은 즉각적이고 완전하며 무조건적인 휴전을 실현할 때"라고 강조했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

